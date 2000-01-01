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    Кубок «Париматч» Премьер. «Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира

    «Краснодар» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:1 в матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер.

    В составе столичной команды забил Зелимхан Бакаев, у краснодарцев отличились Руслан Камболов и Ари.

    Команда Мурада Мусаева выиграла все три матча в рамках турнира и стала его победителем. Второе место занял «Ростов», «Спартак» – третий, ЦСКА – четвертый.

    Кубок «Париматч» Премьер. 3-й тур

    Спартак (Москва) – Краснодар (Краснодар) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Камболов, 39; 1:1 – З. Бакаев, 63 – 1:1; 1:2 – Ари, 64.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов (Ещенко, 74), Мельгарехо (Ташаев, 77), Зобнин, Фернандо, Ханни (Ананидзе, 57), З. Бакаев (С. Бакаев, 73), Игнатов (Ломовицкий, 57), Понсе (Адриано, 57).

    «Краснодар»: Сафонов, Петров (Ивашин, 84), Мартынович, Спайич, Камболов (Голубев, 60), Стоцкий, Ольссон (Уткин, 66), Намли, (Сперцян, 66), Вилена (Сулейманов, 46), Вандерсон (Халназаров, 72), Ари (Игнатьев, 66).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии38
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    • ...
      Рейтинг: +2798

      BarStep 12 минут назад

      Всё логично... Где были ЦСКА, Спартак и тем более Ростов по итогам чемпа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4218

      Старикан 25 минут назад

      Обидно за Спартак... могли бы и не проиграть...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15866

      VVM1964 > Старикан 18 минут назад

      Не принципиально .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9604

      slavutiq70 > VVM1964 8 минут назад

      Да вообще на счёт наплевать,,,,просто хотел увидеть команду,,,а её нет пока,,,,,,,просто тревожно перед началом чемпионата,,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +777

      geroin161 35 минут назад

      Ростов только второе место взял((((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      Вальдемар IV > geroin161 31 минуту назад

      ну шомуродова на всех позициях не хватило

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Январь 59 > geroin161 25 минут назад

      Ростов очень здорово отыграл этот турнир. Если вспомнить прошлый розыгрыш, и как над ним стебались московские болельщики, то в этот раз Ростовчане могут вернуть должок.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9039

      vladimir-7 37 минут назад

      Ари молодец, забил победный гвоздь в крышку... спартака.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15866

      VVM1964 > vladimir-7 34 минуты назад

      Какие громкие слова , только странно слышать их от болельщика команды занявшей последнее место и проигравшей ВСЕ матчи .

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +3445

      SPACE TRUCKIN > VVM1964 16 минут назад

      эксперты жгут...))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      koli4ka 38 минут назад

      кубешник ушёл в южную футбольную столицу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Январь 59 47 минут назад

      Игра была очень интересная и напряжённая. Краснодар одержал победу забив два очень красивых гола. Три игры три победы. Турнир конечно не из самых престижных, но тем не менее за 10 дней до начала сезона неплохой разогрев. Быки с победой.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2901

      владимир миронов 50 минут назад

      Спартак выглядел сильнее, у Краснодара опять много ошибок, порой такие, что обидно за команду.Ничья--более справедливый результат.

      2
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      Рейтинг: +8

      Вальдемар IV > владимир миронов 49 минут назад

      да, сейчас все мясные расстроены, единственный трофи сорвался

      1
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      ...
      Рейтинг: +16

      Январь 59 > владимир миронов 44 минуты назад

      Даже ничья не меняла победителя турнира. Спартак был временами очень хорош. Но забитые голы -упрямая вещь. Если учесть ещё две штанги, то счёт мог быть и неприличным. Но это всё -"еслибы"

      1
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      Рейтинг: +2435

      Бугимен 52 минуты назад

      КРАСНОДАР С ПОБЕДОЙ! МОЛОДЦЫ!

      5
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      Рейтинг: +19829

      gol_kak_sokol 58 минут назад

      Известно, что прочность любой конструкции равна прочности ее слабейшего звена. В Спартаке слабейшее звено - Кутепка. Без Жиго и с неопытным сумбурным Рассказовым в защите Спартаку ничего не светит. Но надо отметить временами неплохую игру команды в первом тайме и красавцев братьев Бакаевых.
      Я ожидаю, что когда начнется чемп, Ломовицкий и Гулиев больше не будут появляться в основном составе.

      4
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      ...
      Рейтинг: +5422

      derrik2000 > gol_kak_sokol 55 минут назад

      Я уже писал, что не понимаю, зачем Спартаку балласт в виде Кутепова.
      По Гулиеву согласен на все 100%, а по Ломовицкому считаю, что нужно ещё подождать и поглядеть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +15866

      VVM1964 > gol_kak_sokol 40 минут назад

      По моему молодой Гапонов ничуть не хуже Кутепова , но конечно жду и надеюсь , что Жиго наберет былую форму , что касается Рассказова , то до травмы он уже не плохо выглядел , тоже надеюсь , что еще разыграется , а вот атака тревожит - продажей Зе " нажили " еще одну проблему (((

      2
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      Рейтинг: +19829

      gol_kak_sokol > derrik2000 33 минуты назад

      Погляди, как он с пяти метров из удобной позиции бьет головой во вратаря.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1464

      zritelx > gol_kak_sokol 29 минут назад

      Правильно подметил - Кутепов и Рассказов пока не для основы Спартака, вот кто смотрится так это Бакаев, а так конечно много брака у обеих команд.

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      Рейтинг: +15866

      VVM1964 > gol_kak_sokol 26 минут назад

      Это был не удар , а отрабатывался пас вратарю )))

      1
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      Рейтинг: +9604

      slavutiq70 > zritelx 10 минут назад

      тоже только Бакаева заметил за весь матч,,,,и больше не кого,,,,

      2
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      Рейтинг: +8

      Вальдемар IV 1 час назад

      главное не остановиться, это для спартака кпм цель сезона, а здесь аппетиты повыше будут.

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