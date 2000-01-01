Кубок «Париматч» Премьер. «Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира

«Краснодар» одержал победу над «Спартаком» со счетом 2:1 в матче 3-го тура Кубка «Париматч» Премьер.

В составе столичной команды забил Зелимхан Бакаев, у краснодарцев отличились Руслан Камболов и Ари.

Команда Мурада Мусаева выиграла все три матча в рамках турнира и стала его победителем. Второе место занял «Ростов», «Спартак» – третий, ЦСКА – четвертый.

Кубок «Париматч» Премьер. 3-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар (Краснодар) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Камболов, 39; 1:1 – З. Бакаев, 63 – 1:1; 1:2 – Ари, 64.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов (Ещенко, 74), Мельгарехо (Ташаев, 77), Зобнин, Фернандо, Ханни (Ананидзе, 57), З. Бакаев (С. Бакаев, 73), Игнатов (Ломовицкий, 57), Понсе (Адриано, 57).

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Ивашин, 84), Мартынович, Спайич, Камболов (Голубев, 60), Стоцкий, Ольссон (Уткин, 66), Намли, (Сперцян, 66), Вилена (Сулейманов, 46), Вандерсон (Халназаров, 72), Ари (Игнатьев, 66).