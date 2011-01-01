«Ростов» попросил РФС применить меры к руководству «Чайки» после его слов о болельщиках ростовчан

«Ростов» обратился с просьбой к главе РФС Александра Дюкова отреагировать на слова президента «Чайки» Андрея Чайки в адрес фанатов ростовчан.

Сегодня болельщики «Ростова» выступили с заявлением по поводу выступления команды из Песчанокопского на «Ростов Арене» в следующем сезоне. Чайка назвал их больными людьми и отметил, что им нужно лечиться у психолога.

«Уважаемые болельщики! Сообщаем вам о том, что ФК «Ростов» направил официальное обращение к президенту Российского футбольного союза Александру Валерьевичу Дюкову.

В тексте документа наш клуб обращает внимание руководства РФС на оскорбительные высказывания в адрес болельщиков ФК «Ростов» со стороны ФК «Чайка» и лично со стороны депутата областной думы, руководителя данного футбольного клуба ФК «Чайка» Андрея Чайки.

В частности, Андрей Чайка назвал болельщиков футбольного клуба «Ростов» «больными людьми», не понимающими в футболе, нуждающимися в работе с психологами. Кроме того, вчера представитель ФК «Чайка» опубликовал оскорбительную картинку в социальных сетях в адрес болельщиков ФК «Ростов» с отсылкой к порнографическому фильму.

ФК «Ростов» просит оценить действия руководства ФК «Чайка» (Песчанокопское, ФНЛ) на комитете РФС по этике и применить меры ответственности в отношении руководителей этого футбольного клуба.

Кроме того, ФК «Ростов» фиксирует большой общественный резонанс среди болельщиков нашего клуба в связи со сложившейся ситуацией. Мы усматриваем в этих провокациях «Чайки» действия, направленные на разжигание розни между болельщиками клубов, а также действия, потенциально способные дестабилизировать обстановку в Ростовской области с точки зрения общественного порядка. В связи с этим, копия обращения направлена в силовые ведомства в уведомительном порядке – в УМВД России и УФСБ России по Ростовской области.

В связи с этим, ФК «Ростов» просит болельщиков нашего футбольного клуба сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и не совершать противоправных действий», – говорится в заявлении ростовчан.