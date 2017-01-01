Президент «Ростова»: «Никому не позволю оскорблять наших болельщиках. За каждое оскорбление в наш адрес «Чайке» придется ответить»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на высказывание президента «Чайки» Андрея Чайки в адрес болельщиков ростовчан.

Сегодня фанаты «Ростова» выступили с заявлением по поводу того, что команда из Песчанокопского будет выступать на «Ростов Арене» в сезоне-2019/20. Чайка назвал их больными людьми.

«Я не понимаю, почему депутат областной думы позволяет вести себя таким образом – оскорбляет наших болельщиков, называет их больными, говорит о каком-то лечении. Во-первых, Андрей Чайка – не доктор, чтобы ставить диагнозы. Во-вторых, руководство «Чайки» ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально.

Никому не позволю оскорблять и говорить плохо о наших болельщиках. Я сам болельщик и убежден, что наши болельщики – самые лучшие. Мы разберeмся в ситуации. За каждое оскорбление в адрес клуба и болельщиков придeтся ответить. Для меня вообще странно, что команда, которая приехала в Ростов и попросила провести сезон в Ростове, начала так себя вести. Я призываю наших болельщиков не поддаваться на провокации», – сказал Арутюнянц.