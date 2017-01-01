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    Президент «Ростова»: «Никому не позволю оскорблять наших болельщиках. За каждое оскорбление в наш адрес «Чайке» придется ответить»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на высказывание президента «Чайки» Андрея Чайки в адрес болельщиков ростовчан.

    Сегодня фанаты «Ростова» выступили с заявлением по поводу того, что команда из Песчанокопского будет выступать на «Ростов Арене» в сезоне-2019/20. Чайка назвал их больными людьми.

    «Я не понимаю, почему депутат областной думы позволяет вести себя таким образом – оскорбляет наших болельщиков, называет их больными, говорит о каком-то лечении. Во-первых, Андрей Чайка – не доктор, чтобы ставить диагнозы. Во-вторых, руководство «Чайки» ведет себя совершенно бестактно и непрофессионально.

    Никому не позволю оскорблять и говорить плохо о наших болельщиках. Я сам болельщик и убежден, что наши болельщики – самые лучшие. Мы разберeмся в ситуации. За каждое оскорбление в адрес клуба и болельщиков придeтся ответить. Для меня вообще странно, что команда, которая приехала в Ростов и попросила провести сезон в Ростове, начала так себя вести. Я призываю наших болельщиков не поддаваться на провокации», – сказал Арутюнянц.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5049

      prezent2017 1 минуту назад

      Ну, началось... и аре место нашлось.

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      Рейтинг: +863

      den161 19 минут назад

      блин... как базарные бабы, а не президенты...

      0
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      Рейтинг: +1224

      Фанат Рубина 23 минуты назад

      да*ны!

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      Рейтинг: +33

      evgevg13 24 минуты назад

      Оба хороши...

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