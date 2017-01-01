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    Рибалта: «Спортинг» затребовал за Акунью сумму, которую «Зенит» был не готов платить. Лоди? Трудно конкурировать с «Атлетико»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, по каким причинам клубу не удалось совершить трансферы левого полузащитник Маркоса Акуньи из лиссабонского «Спортинга» и левого защитник Ренана Лоди из «Атлетико Паранаэнсе».

    Ранее сообщалось, что «Спортинг» потребовал за Акунью 20 миллионов. Лоди «Зенит» был готов купить за 21 миллион, но игрок предпочел перейти в мадридский «Атлетико».

    «Акуньей интересовались в январе. «Спортинг» потребовал сумму, которую мы не готовы были платить за этого игрока. «Зенит» стоял на своей цене, однако португальский клуб не принял предложение. Акунья был бы хорошим приобретением для нас, но за адекватную сумму. Всe-таки ему уже 28 лет.

    Ренан Лоди, вне всяких сомнений, привлекательный вариант. Вот только трудно выиграть борьбу за игрока, когда в переговоры вступает мадридский «Атлетико». Просто сам футболист выбрал топовый испанский клуб», – сказал Рибалта.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5048

      prezent2017 35 минут назад

      Дануикусим. Будем наигрывать Прохина и Скроботова.

      0
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      Рейтинг: +320

      Опускатель коняжек > prezent2017 10 минут назад

      Вы максимум что наиграете это нобоу с жирковым пенсионным, сам себя то не смеши)))

      0
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      Рейтинг: +267

      GSmall 38 минут назад

      Адекватно объяснил.Спасибо

      0
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      Рейтинг: +800

      PUZIAKA 38 минут назад

      Вроде адекватный мужик, этот Рибалта.

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      Рейтинг: +2797

      BarStep 48 минут назад

      Ну это нормально...

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