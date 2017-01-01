Рибалта: «Спортинг» затребовал за Акунью сумму, которую «Зенит» был не готов платить. Лоди? Трудно конкурировать с «Атлетико»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал, по каким причинам клубу не удалось совершить трансферы левого полузащитник Маркоса Акуньи из лиссабонского «Спортинга» и левого защитник Ренана Лоди из «Атлетико Паранаэнсе».

Ранее сообщалось, что «Спортинг» потребовал за Акунью 20 миллионов. Лоди «Зенит» был готов купить за 21 миллион, но игрок предпочел перейти в мадридский «Атлетико».

«Акуньей интересовались в январе. «Спортинг» потребовал сумму, которую мы не готовы были платить за этого игрока. «Зенит» стоял на своей цене, однако португальский клуб не принял предложение. Акунья был бы хорошим приобретением для нас, но за адекватную сумму. Всe-таки ему уже 28 лет.

Ренан Лоди, вне всяких сомнений, привлекательный вариант. Вот только трудно выиграть борьбу за игрока, когда в переговоры вступает мадридский «Атлетико». Просто сам футболист выбрал топовый испанский клуб», – сказал Рибалта.