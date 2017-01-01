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    Спортивный директор «Зенита» не считает ошибкой подписание Маркизио

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта поделился мнением о трансфере итальянского полузащитника Клаудио Маркизио, с которым был расторгнут контракт спустя год после подписания.

    «Я не считаю его приход ошибкой. Игрок же не виноват, что получил травму. Все знают: Маркизио – футболист высокого уровня. Но для него было не так просто приехать в Россию и быстро адаптироваться. Он прибыл в Петербург в сентябре, тогда как «Зенит» готовился с июня. Маркизио набирал форму, чтобы выйти на уровень команды, однако травмировался.

    Поэтому я не понимаю, как можно критиковать его. Если бы Клаудио сыграл больше матчей, можно было бы делать выводы по поводу ошибочности трансфера. Мне кажется, хорошо, когда фигура калибра Маркизио изъявляет желание присоединиться к «Зениту», – сказал Рибалта.

    • 3 сентября 2018 года 33-летний Маркизио перешел из «Ювентуса» в «Зенит» на правах свободного агента.
    • Стороны заключили двухлетний контракт, по условиям которого зарплата футболиста составила 3,5 миллиона евро в год (данные «Чемпионата»).
    • Хавбек сыграл 15 матчей и забил два гола, после чего перенес операцию на колене и выбыл на срок от четырех до шести месяцев.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6841

      parevg 13 минут назад

      Все верно, это не ошибка, это ПРОВАЛ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5048

      prezent2017 16 минут назад

      Ну да, оправдывай бездельника.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3731

      la verdad 16 минут назад

      Естественно. На любом тренинге «эффективных менеджеров» учат НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРИЗНАВАТЬ СВОИХ ОШИБОК

      1
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