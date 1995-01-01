Буффон прибыл в Турин на медобследование

Вратарь Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус».

Сегодня 41-летний футболист прибыл в Турин для прохождения медобследования перед подписанием контракта с клубом.

Возле клиники голкипера встречали болельщики, с которыми он пообщался и раздал автографы.

Ранее сообщалось, что Буффон заключит с «Ювентусом» контракт до 2020 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

По условиям соглашения ветеран проведет не менее 10 матчей в сезоне – восемь в Серии А и два в Лиге чемпионов.