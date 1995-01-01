Буффон прибыл в Турин на медобследование

Рекорд Горди Хоу, видимо через 20 лет будет побит...
Вратарь Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус».
Сегодня 41-летний футболист прибыл в Турин для прохождения медобследования перед подписанием контракта с клубом.
Возле клиники голкипера встречали болельщики, с которыми он пообщался и раздал автографы.
Ранее сообщалось, что Буффон заключит с «Ювентусом» контракт до 2020 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.
По условиям соглашения ветеран проведет не менее 10 матчей в сезоне – восемь в Серии А и два в Лиге чемпионов.
«Ciao, ragazzi!»— JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.
È ora di visite mediche per @gianluigibuffon pic.twitter.com/61NpX1bXY2
@gianluigibuffon pic.twitter.com/ZogcOl4WyS— JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.