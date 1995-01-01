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    Буффон прибыл в Турин на медобследование

    Вратарь Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус».

    Сегодня 41-летний футболист прибыл в Турин для прохождения медобследования перед подписанием контракта с клубом.

    Возле клиники голкипера встречали болельщики, с которыми он пообщался и раздал автографы.

    Ранее сообщалось, что Буффон заключит с «Ювентусом» контракт до 2020 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

    По условиям соглашения ветеран проведет не менее 10 матчей в сезоне – восемь в Серии А и два в Лиге чемпионов.

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1539

      Danish Dynamite 7 минут назад

      Рекорд Горди Хоу, видимо через 20 лет будет побит...

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