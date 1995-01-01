Газзаев – о расширении РПЛ за счет клубов из стран СНГ: «Это нецелесообразно и в принципе исключено»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением об инициативе расширить РПЛ путeм включения в лигу иностранных клубов.

«Однозначно считаю, что премьер-лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов. Подчеркиваю – российских! Для такой большой страны с великолепными стадионами это крайне важно и необходимо. Нужно вовлечь в систему профессионального футбола все регионы Российской Федерации.

Давно говорю о том, что мы должны находиться в едином европейском календаре и соответствовать в том числе рекомендациям УЕФА, в которых сказано, что европейские чемпионаты в идеале должны иметь не меньше 18 и не больше 20 участников. В чемпионате Голландии выступают 18 клубов, хотя эта страна по размеру и населению – как один российский крупный регион. А у нас все время пытаются изобрести велосипед, хотя его давно уже придумали.

Теперь по поводу интеграции иностранных клубов. На мой взгляд, это нецелесообразно и в принципе исключено. Во-первых, мы должны учитывать квоты на международной арене. Очевидно, что, перебравшись в чемпионат России, клубы практически лишатся возможности участвовать в еврокубках, а дополнительных квот никто не даст. «Астана» недавно играла в групповом турнире Лиги чемпионов, БАТЭ побеждал «Баварию» и «Ювентус» – они и их болельщики разве готовы отказаться от такого?

Во-вторых, во времена СССР была одна страна и одна национальная футбольная федерация. А как быть сейчас? У каждого государства – своя федерация, которая заботится о развитии внутреннего первенства. Где-то этот процесс идет активно, как, например, в Казахстане. Но если забрать из чемпионата Белоруссии БАТЭ или «Динамо» (Минск), из Азербайджана – «Нефтчи» (Баку), из Армении – «Арарат», а из казахстанского первенства «Тобол», «Астану» или «Кайрат», то местный футбол просто рухнет, зрительский интерес сразу упадет, и вместо развития получится деградация. Зачем это нашим соседям?

Либо тогда делать подобие закрытой лиги МЛС, как в Северной Америке. Там каждая команда платит большой денежный взнос за участие. Но тогда не может быть речи о еврокубках, потому что УЕФА против закрытых лиг.», – сказал Газзаев.

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