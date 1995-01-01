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    Тренер БАТЭ Бага – о возможном участии белорусских клубов в РПЛ: «Потратим два килограмма денег, наберемся опыта, а где его применять?»

    Главный тренер БАТЭ Алексей Бага не видит смысла в участии белорусских клубов в российской Премьер-лиге.

    «Помните, как в фильме «Брат 2», на границе стояли и спрашивали: «Цель вашего визита?» Вот и я спрашиваю: цель этого попадания в российскую Премьер-лигу? Что мы преследуем, туда войдя?

    Много слышу: набраться опыта. Хорошо. Потратили два килограмма денег, набрали опыт, заняли место, которое не позволяет играть в еврокубках, вернулись домой после 30-го тура. Где теперь нам опыт этот применять? На отдыхе «Все включено» применили его и пошли дальше тратить грошы?

    Я вам скажу так про опыт, про который все говорят, что мы станем расти, как огурцы в теплице. БАТЭ, обыгрывая «Арсенал», «Баварию», ПАОК, получает опыт выше крыши. И мы сами формируем свой бюджет, не просим и не ходим с протянутой рукой. Вот мое мнение», – сказал Бага.

    • Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предложил расширить РПЛ до 18 команд, включив клубы из СНГ.
    • По его мнению, в чемпионате России могли бы принимать участие представители Армении, Казахстана и Белоруссии.

    Источник: «Прессбол»

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1205

      РМЗ 18 минут назад

      Да он прав на все 100

      0
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      Рейтинг: +937

      lek! 1 час назад

      Молодец , все по подачкам раскидал .

      0
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      Рейтинг: +3433

      SPACE TRUCKIN 2 часа назад

      Согласен на все 100 - РПЛ не лучший вариант развития...

      3
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      Рейтинг: +1236

      Torvald64 2 часа назад

      "...и пошли дальше тратить грошЫ"
      Не надо так...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1523

      absent32 2 часа назад

      5+)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Spartak Piter 2 часа назад

      Все четко. наши футбольные функционеры редкие олени. А этот чувак все по делу говорит.

      5
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      Рейтинг: +11151

      ВетеR 2 часа назад

      Грамотно сказал )+

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