Тренер БАТЭ Бага – о возможном участии белорусских клубов в РПЛ: «Потратим два килограмма денег, наберемся опыта, а где его применять?»

Да он прав на все 100
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага не видит смысла в участии белорусских клубов в российской Премьер-лиге.
«Помните, как в фильме «Брат 2», на границе стояли и спрашивали: «Цель вашего визита?» Вот и я спрашиваю: цель этого попадания в российскую Премьер-лигу? Что мы преследуем, туда войдя?
Много слышу: набраться опыта. Хорошо. Потратили два килограмма денег, набрали опыт, заняли место, которое не позволяет играть в еврокубках, вернулись домой после 30-го тура. Где теперь нам опыт этот применять? На отдыхе «Все включено» применили его и пошли дальше тратить грошы?
Я вам скажу так про опыт, про который все говорят, что мы станем расти, как огурцы в теплице. БАТЭ, обыгрывая «Арсенал», «Баварию», ПАОК, получает опыт выше крыши. И мы сами формируем свой бюджет, не просим и не ходим с протянутой рукой. Вот мое мнение», – сказал Бага.
- Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предложил расширить РПЛ до 18 команд, включив клубы из СНГ.
- По его мнению, в чемпионате России могли бы принимать участие представители Армении, Казахстана и Белоруссии.