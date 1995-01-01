Журналист Ди Марцио: завтра Буффон пройдет медосмотр в «Ювентусе»

Джанлука Ди Марцио – журналист итальянского телеканала Sky Sport. На его сайте часто появляется инсайдерская информация о трансферах в клубах Серии А. В частности, Ди Марцио одним из первых рассказал о возможном переходе Роналду в «Ювентус» летом 2018 года.