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    Журналист Ди Марцио: завтра Буффон пройдет медосмотр в «Ювентусе»

    Вратарь Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус». Журналист итальянского Sky Sport Джанлука Ди Марцио сообщил, что завтра игрок пройдет медосмотр в туринском клубе.

    После медосмотра Буффон сможет подписать контракт с «Ювентусом». Ранее Ди Марцио сообщил, что 41-летний игрок согласился быть дублером Войцеха Щесны

    • Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. За 17 лет в в клубе итальянец выиграл 20 трофеев, включая 11 титулов чемпиона Италии.
    • Прошлый сезон игрок провел в «ПСЖ». Вратарь провел 25 матчей во всех турнирах прошлого сезона и выиграл с командой чемпионат Франции.

    Источник: Официальный сайт Джанлуки Ди Марцио

    Джанлука Ди Марцио – журналист итальянского телеканала Sky Sport. На его сайте часто появляется инсайдерская информация о трансферах в клубах Серии А. В частности, Ди Марцио одним из первых рассказал о возможном переходе Роналду в «Ювентус» летом 2018 года.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2676

      Yev 19 минут назад

      С возвращением домой Джиджи! Надеюсь вернёшься за трофеем Лиги чемпионов! Удачи, старина!

      0
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      Рейтинг: +6921

      alex1951 23 минуты назад

      Похоже ,старина ,,Буффонище,,......пошел на рекорд ....
      Из вратарей долгожителей .на ум приходит ,только три фамилии : Яшин (Рос),Шилтон (Анг) и Дзофф (Ита) - всем им также было за 40. Но по игре никогда не сказал бы...

      0
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      Рейтинг: +325

      Nayturs 52 минуты назад

      С возвращением капитан!

      0
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      Рейтинг: +11157

      ВетеR 1 час назад

      Явно пришёл выиграть ЛЧ )
      Удачи !

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