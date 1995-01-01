Журналист Ди Марцио: завтра Буффон пройдет медосмотр в «Ювентусе»

С возвращением домой Джиджи! Надеюсь вернёшься за трофеем Лиги чемпионов! Удачи, старина!
Вратарь Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус». Журналист итальянского Sky Sport Джанлука Ди Марцио сообщил, что завтра игрок пройдет медосмотр в туринском клубе.
После медосмотра Буффон сможет подписать контракт с «Ювентусом». Ранее Ди Марцио сообщил, что 41-летний игрок согласился быть дублером Войцеха Щесны
- Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. За 17 лет в в клубе итальянец выиграл 20 трофеев, включая 11 титулов чемпиона Италии.
- Прошлый сезон игрок провел в «ПСЖ». Вратарь провел 25 матчей во всех турнирах прошлого сезона и выиграл с командой чемпионат Франции.
Джанлука Ди Марцио – журналист итальянского телеканала Sky Sport. На его сайте часто появляется инсайдерская информация о трансферах в клубах Серии А. В частности, Ди Марцио одним из первых рассказал о возможном переходе Роналду в «Ювентус» летом 2018 года.