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    Райола использует интерес «Ювентуса» к Погба, чтобы заставить «Реал» вступить в переговоры по игроку

    Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, хочет, чтобы «Реал» активизировался в вопросе трансфера его клиента.

    По информации AS, голландский посредник использует интерес «Ювентуса» к 26-летнему игроку, чтобы заставить мадридцев поскорее вступить в переговоры с «МЮ».

    Как утверждает источник, интерес туринцев к французу намного меньше, чем о нем пишут в СМИ.

    «Юнайтед» до сих пор отказывался вступать с «Реалом» в переговоры по Погба. Мадридцы, в свою очередь, готовы ждать перехода игрока до 2 сентября, когда в Примере закрывается трансферное окно.

    На приобретении француза настаивает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

    • Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за 105 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 он провел за «МЮ» 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

    Источник: AS

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