Райола использует интерес «Ювентуса» к Погба, чтобы заставить «Реал» вступить в переговоры по игроку

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, хочет, чтобы «Реал» активизировался в вопросе трансфера его клиента.

По информации AS, голландский посредник использует интерес «Ювентуса» к 26-летнему игроку, чтобы заставить мадридцев поскорее вступить в переговоры с «МЮ».

Как утверждает источник, интерес туринцев к французу намного меньше, чем о нем пишут в СМИ.

«Юнайтед» до сих пор отказывался вступать с «Реалом» в переговоры по Погба. Мадридцы, в свою очередь, готовы ждать перехода игрока до 2 сентября, когда в Примере закрывается трансферное окно.

На приобретении француза настаивает главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.