«Милан» ведет переговоры с «Фиорентиной» о переходе Верету

«Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Фиорентины» Жордана Верету.
Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, сегодня клубы проводят встречу, где обсуждают возможный трансфер 26-летнего игрока.
На француза также претендует «Рома», которая предложила ему зарплату 3 миллиона евро в год.
- Верету перешел в «Фиорентину» из «Астон Виллы» в 2017 году за 7 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за команду из Флоренции 37 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.