«Милан» ведет переговоры с «Фиорентиной» о переходе Верету

«Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Фиорентины» Жордана Верету.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, сегодня клубы проводят встречу, где обсуждают возможный трансфер 26-летнего игрока.

На француза также претендует «Рома», которая предложила ему зарплату 3 миллиона евро в год.