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    «Милан» ведет переговоры с «Фиорентиной» о переходе Верету

    «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Фиорентины» Жордана Верету.

    Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте, сегодня клубы проводят встречу, где обсуждают возможный трансфер 26-летнего игрока.

    На француза также претендует «Рома», которая предложила ему зарплату 3 миллиона евро в год.

    • Верету перешел в «Фиорентину» из «Астон Виллы» в 2017 году за 7 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за команду из Флоренции 37 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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