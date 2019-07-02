Медведев: «Зенит» до последнего верил в возвращение Маркизио в общую группу, надеялся, что он еще сыграет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что травмы помешали бывшему полузащитнику команды Клаудио Маркизио проявить себя в Санкт-Петербурге.

В понедельник, 1 июля, «Зенит» расторг контракт с итальянцем по взаимному согласию.

«К сожалению, последствия травм, перенесенных Маркизио за время карьеры, не позволили ему сыграть по максимуму. Он провел за «Зенит» 15 матчей, забил два гола и всей своей работой показывал высокопрофессиональное отношение к делу, преданность клубу, цвета которого он с гордостью носил. И мы это ценим.

Конечно, очень жаль, что в 33 года ему пришлось перенести сложную операцию. И после долгих раздумий и обсуждений мы приняли решение о расторжении контракта. Так будет лучше и для Клаудио, и для клуба. Условия, думаю, приемлемые и для него, и для нас. Обид никто друг на друга держать не будет. Маркизио, в первую очередь, хочется пожелать восстановления.

В его возвращение в общую группу верили до последнего, рассчитывали, что Маркизио еще сыграет в «Зените». Но получилось так, как получилось. Остается только пожелать ему скорейшего выздоровления», – сказал Медведев.

Маркизио перешел в петербургский клуб из «Ювентуса» на правах свободного агента в сентябре 2018 года.

В прошлом сезоне хавбек провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Тут мнение, что Маркизио в «Зените» – это не стыд и не провал