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    Медведев: «Зенит» до последнего верил в возвращение Маркизио в общую группу, надеялся, что он еще сыграет»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подчеркнул, что травмы помешали бывшему полузащитнику команды Клаудио Маркизио проявить себя в Санкт-Петербурге.

    В понедельник, 1 июля, «Зенит» расторг контракт с итальянцем по взаимному согласию.

    «К сожалению, последствия травм, перенесенных Маркизио за время карьеры, не позволили ему сыграть по максимуму. Он провел за «Зенит» 15 матчей, забил два гола и всей своей работой показывал высокопрофессиональное отношение к делу, преданность клубу, цвета которого он с гордостью носил. И мы это ценим.

    Конечно, очень жаль, что в 33 года ему пришлось перенести сложную операцию. И после долгих раздумий и обсуждений мы приняли решение о расторжении контракта. Так будет лучше и для Клаудио, и для клуба. Условия, думаю, приемлемые и для него, и для нас. Обид никто друг на друга держать не будет. Маркизио, в первую очередь, хочется пожелать восстановления.

    В его возвращение в общую группу верили до последнего, рассчитывали, что Маркизио еще сыграет в «Зените». Но получилось так, как получилось. Остается только пожелать ему скорейшего выздоровления», – сказал Медведев.

    • Маркизио перешел в петербургский клуб из «Ювентуса» на правах свободного агента в сентябре 2018 года.
    • В прошлом сезоне хавбек провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.

    Тут мнение, что Маркизио в «Зените» – это не стыд и не провал

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4945

      piligrim1986 1 час назад

      да всем понятно, что для зенита это были понты, а для маркизио - повод поднабить карман

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