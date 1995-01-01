«Вы заставили меня почувствовать себя важным, согрели мое сердце». Маркизио попрощался с «Зенитом»

и руки погреть за одним на газпроме
Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио попрощался с клубом в инстаграме.
«Вы помогали мне двигаться вперед в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным. Вы меня приняли, вы согрели мое сердце.
Давай, «Зенит», вперeд к победе. Сегодня и всегда», – написал Маркизио.
- В понедельник, 1 июля, итальянец и «Зенит» расторгли контракт по обоюдному согласию.
- 33-летний футболист перешел в петербургский клуб из «Ювентуса» на правах свободного агента в сентябре 2018 года.
- В прошлом сезоне Маркизио провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.