«Вы заставили меня почувствовать себя важным, согрели мое сердце». Маркизио попрощался с «Зенитом»

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио попрощался с клубом в инстаграме.

«Вы помогали мне двигаться вперед в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным. Вы меня приняли, вы согрели мое сердце.

Давай, «Зенит», вперeд к победе. Сегодня и всегда», – написал Маркизио.