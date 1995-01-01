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    «Вы заставили меня почувствовать себя важным, согрели мое сердце». Маркизио попрощался с «Зенитом»

    Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио попрощался с клубом в инстаграме.

    «Вы помогали мне двигаться вперед в весьма непростой период моей жизни. Вы заставили меня почувствовать себя важным. Вы меня приняли, вы согрели мое сердце.

    Давай, «Зенит», вперeд к победе. Сегодня и всегда», – написал Маркизио.

    • В понедельник, 1 июля, итальянец и «Зенит» расторгли контракт по обоюдному согласию.
    • 33-летний футболист перешел в петербургский клуб из «Ювентуса» на правах свободного агента в сентябре 2018 года.
    • В прошлом сезоне Маркизио провел за «Зенит» 15 матчей во всех турнирах и забил два гола.

    Источник: Инстаграм Клаудио Маркизио

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