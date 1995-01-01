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    Брат Заха: «Уилфрид с детства болеет за «Арсенал». Надеюсь, «Кристал Пэлас» пойдет навстречу в переговорах»

    Джудикаэль Заха, брат полузащитника «Кристал Пэлас» Вилфрида, прокомментировал возможный переход игрока в «Арсенал».

    По данным Sky Sports, «Арсенал» предложил за него 40 миллионов фунтов, но «Пэлас» в ответ запросил 80.

    «Уилфрид всегда будет ценить болельщиков «Кристал Пэлас» и их поддержку. Они значат для него буквально все. Но мой брат мечтает поиграть за «Арсенал». Учитывая вклад Уилфрида в сохранении места клубу в Премьер-лиге, надеюсь, что ему пойдут навстречу в переговорах с «Арсеналом».

    Это позволит Уилфриду реализовать мечту – сыграть в еврокубках за клуб, за который он болеет с детства», — сказал Джудикаэль Заха.

    • В прошлом сезоне воспитанник лондонского клуба забил 10 голов и отдал 10 ассистов в 36-ти матчах всех турниров.
    • Контракт рассчитан до лета 2023-го года. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

    Источник: Sky Sports

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