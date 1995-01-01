«Севилья» объявила о переходе Де Йонга. Нападающим интересовался «Краснодар»

Нападающий Люк Де Йонг перешел из ПСВ в «Севилью». Клубы подтвердили эту информацию на своих официальных сайтах.

Финансовые подробности сделки не сообщаются.

В прошлом сезоне 28-летний голландец забил 32 гола и отдал 10 ассистов в 43-х играх всех турниров. 28 голов (все с игры) в чемпионате Голландии – лучший результат сезона.

В мае экс-журналист «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил об интересе к Де Йонгу со стороны «Краснодара». По данным Карпова, переговоры остановились после того, как представители российского клуба сообщили, что планируют прописать в контракте сумму отступных в 50 миллионов.