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    «Севилья» объявила о переходе Де Йонга. Нападающим интересовался «Краснодар»

    Нападающий Люк Де Йонг перешел из ПСВ в «Севилью». Клубы подтвердили эту информацию на своих официальных сайтах.

    Финансовые подробности сделки не сообщаются.

    В прошлом сезоне 28-летний голландец забил 32 гола и отдал 10 ассистов в 43-х играх всех турниров. 28 голов (все с игры) в чемпионате Голландии – лучший результат сезона.

    В мае экс-журналист «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил об интересе к Де Йонгу со стороны «Краснодара». По данным Карпова, переговоры остановились после того, как представители российского клуба сообщили, что планируют прописать в контракте сумму отступных в 50 миллионов.

    Источник: Официальный твиттер «Севильи»

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