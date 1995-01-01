Райола заработает 11 миллионов на трансфере де Лигта в «Ювентус»

Центральный защитник «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в «Ювентус».
По информации Calciomercato со ссылкой на La Stampa, агент 19-летнего игрока Мино Райола получит комиссионные от этой сделки в размере 11 миллионов евро. Это около 15% от суммы трансфера (70 миллионов).
Ранее сообщалось, что голландец подпишет с туринцами пятилетнее соглашение с зарплатой 12 миллионов евро в год.
- В прошлом сезоне де Лигт провел за команду из Амстердама 55 матчей, забил семь голов, сделал четыре результативные передачи, выиграл чемпионат и Кубок Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.