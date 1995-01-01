Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Райола заработает 11 миллионов на трансфере де Лигта в «Ювентус»

    Центральный защитник «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в «Ювентус».

    По информации Calciomercato со ссылкой на La Stampa, агент 19-летнего игрока Мино Райола получит комиссионные от этой сделки в размере 11 миллионов евро. Это около 15% от суммы трансфера (70 миллионов).

    Ранее сообщалось, что голландец подпишет с туринцами пятилетнее соглашение с зарплатой 12 миллионов евро в год.

    • В прошлом сезоне де Лигт провел за команду из Амстердама 55 матчей, забил семь голов, сделал четыре результативные передачи, выиграл чемпионат и Кубок Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72074
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru