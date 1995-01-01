Райола заработает 11 миллионов на трансфере де Лигта в «Ювентус»

Центральный защитник «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в «Ювентус».

По информации Calciomercato со ссылкой на La Stampa, агент 19-летнего игрока Мино Райола получит комиссионные от этой сделки в размере 11 миллионов евро. Это около 15% от суммы трансфера (70 миллионов).

Ранее сообщалось, что голландец подпишет с туринцами пятилетнее соглашение с зарплатой 12 миллионов евро в год.