Глушаков будет выступать в «Ахмате» под 88 номером

Новичок «Ахмата» Денис Глушаков выбрал игровой номер.

Как сообщает твиттер грозненцев, 32-летний футболист будет выступать под номером 88.

В субботу, 29 июня, экс-игрок «Спартака» заключил с «Ахматом» контракт по схеме «1+1».

В сезоне-2018/19 полузащитник провел за москвичей 25 матчей и забил три гола.

В составе «Спартака» Глушаков в 2017 году стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

Глушаков попытался станцевать лезгинку перед первой тренировкой в «Ахмате»

«Рад теплому приему». Глушаков приступил к тренировкам с «Ахматом»