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    Глушаков будет выступать в «Ахмате» под 88 номером

    Новичок «Ахмата» Денис Глушаков выбрал игровой номер.

    Как сообщает твиттер грозненцев, 32-летний футболист будет выступать под номером 88.

    В субботу, 29 июня, экс-игрок «Спартака» заключил с «Ахматом» контракт по схеме «1+1».

    • В сезоне-2018/19 полузащитник провел за москвичей 25 матчей и забил три гола.
    • В составе «Спартака» Глушаков в 2017 году стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

    Глушаков попытался станцевать лезгинку перед первой тренировкой в «Ахмате»

    «Рад теплому приему». Глушаков приступил к тренировкам с «Ахматом»

    Источник: Твиттер «Ахмата»

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