Глушаков будет выступать в «Ахмате» под 88 номером

Да всем поху.й на него.
Всем и так ясно, кто он.
Новичок «Ахмата» Денис Глушаков выбрал игровой номер.
Как сообщает твиттер грозненцев, 32-летний футболист будет выступать под номером 88.
В субботу, 29 июня, экс-игрок «Спартака» заключил с «Ахматом» контракт по схеме «1+1».
- В сезоне-2018/19 полузащитник провел за москвичей 25 матчей и забил три гола.
- В составе «Спартака» Глушаков в 2017 году стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.
Глушаков попытался станцевать лезгинку перед первой тренировкой в «Ахмате»
«Рад теплому приему». Глушаков приступил к тренировкам с «Ахматом»