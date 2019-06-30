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    «Рад теплому приему». Глушаков приступил к тренировкам с «Ахматом»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков провел первую тренировку в новой команде. На прошлой неделе игрок разорвал контракт со «Спартаком».

    «Начал тренироваться! Очень рад теплому приему. Спасибо, команда!» – написал футболист в социальной сети.

    • Контракт игрока с «Ахматом» заключен по схеме «1+1».
    • По сведениям СМИ, годовая зарплата Глушакова в «Ахмате» составит 1 миллион евро в год.
    • В последнем сезоне РПЛ чеченцы финишировали восьмыми.

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    Переход Глушакова в «Ахмат» – это не сенсация, а самый правильный итог

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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