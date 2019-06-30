«Рад теплому приему». Глушаков приступил к тренировкам с «Ахматом»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков провел первую тренировку в новой команде. На прошлой неделе игрок разорвал контракт со «Спартаком».
«Начал тренироваться! Очень рад теплому приему. Спасибо, команда!» – написал футболист в социальной сети.
- Контракт игрока с «Ахматом» заключен по схеме «1+1».
- По сведениям СМИ, годовая зарплата Глушакова в «Ахмате» составит 1 миллион евро в год.
- В последнем сезоне РПЛ чеченцы финишировали восьмыми.
Переход Глушакова в «Ахмат» – это не сенсация, а самый правильный итог