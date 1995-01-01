Джанаев может перейти в «Уфу» или «Сочи»

да скорее всего перейдет в уфу..
потому что Беленов может уйти в ахмат..
а сочи уже себя вратаря фролова подписали
Вратарь Сослан Джанаев попал в сферу интересов двух клубов РПЛ, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, на 32-летнего футболиста претендуют «Уфа» и «Сочи».
Голкипер пребывает в статусе свободного агента, поэтому может присоединиться к новому клубу бесплатно.
- Последним местом работы Джанаева была польская «Медзь».
- Он провел за команду семь матчей и пропустил 13 голов.
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