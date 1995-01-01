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    Джанаев может перейти в «Уфу» или «Сочи»

    Вратарь Сослан Джанаев попал в сферу интересов двух клубов РПЛ, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, на 32-летнего футболиста претендуют «Уфа» и «Сочи».

    Голкипер пребывает в статусе свободного агента, поэтому может присоединиться к новому клубу бесплатно.

    • Последним местом работы Джанаева была польская «Медзь».
    • Он провел за команду семь матчей и пропустил 13 голов.

    Опубликовано видео со свадьбы Джанаева и Черчесовой: «Тополиный пух» от «Иванушек», лезгинка от Габулова

    Журналист Егоров: «Джанаев ушел в «Медзь» на зарплату 7 тысяч, хотя «Рубин» предлагал 600»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:30
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1197

      Фанат Рубина 46 минут назад

      да скорее всего перейдет в уфу..
      потому что Беленов может уйти в ахмат..

      а сочи уже себя вратаря фролова подписали

      0
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      Рейтинг: +1523

      absent32 1 час назад

      все? польская командировка закончилась?)))

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      Рейтинг: +411

      Томик > absent32 26 минут назад

      Так там тратить надо больше, чем зарабатывает. Не привык, да и смысла нет.

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