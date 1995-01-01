Журналист Егоров: «Джанаев ушел в «Медзь» на зарплату 7 тысяч, хотя «Рубин» предлагал 600»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл обстоятельства зимнего трансфера вратаря Сослана Джанаева из «Рубина» в «Медзь». В Польше игрок зарабатывал 7 тысяч евро в месяц.

«Зимой мне казалось, что Джанаев определится с карьерой в России, но не смог. В итоге поехал в польский клуб на зарплату 7 тысяч евро в месяц, хотя «Рубин» предлагал 600 тысяч евро в год», – сообщил журналист.