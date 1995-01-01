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    Журналист Егоров: «Джанаев ушел в «Медзь» на зарплату 7 тысяч, хотя «Рубин» предлагал 600»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл обстоятельства зимнего трансфера вратаря Сослана Джанаева из «Рубина» в «Медзь». В Польше игрок зарабатывал 7 тысяч евро в месяц.

    «Зимой мне казалось, что Джанаев определится с карьерой в России, но не смог. В итоге поехал в польский клуб на зарплату 7 тысяч евро в месяц, хотя «Рубин» предлагал 600 тысяч евро в год», – сообщил журналист.

    • Сейчас Джанаев находится без клуба.
    • Ранее сообщалось, что вратарь может оказаться в Турции.
    • На рынке 32-летний игрок оценивается в 2,8 миллиона евро.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +675

      Benifacto 39 минут назад

      чет пахнет гавнецом...

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