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    «Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Лингардом

    «Манчестер Юнайтед» вскоре начнет официальные переговоры о продлении контракта с полузащитником Джесси Лингардом.

    Как сообщает ESPN, клуб займется этим вопросом сразу после заключения нового соглашения с нападающим Маркусом Рэшфордом.

    Ранее стало известно, что Рэшфорд уже согласовал с «Юнайтед» условия договора, рассчитанного до 2023 года, с зарплатой 13 миллионов фунтов.

    • Лингард – воспитанник «МЮ».
    • В сезоне-2018/19 он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 36 матчах.
    • Действующий контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.

    Лингард выложил видео с кучей алкоголя, матами и другом, который имитирует секс. Теперь его ненавидят болельщики

    Источник: ESPN

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