«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Лингардом

«Манчестер Юнайтед» вскоре начнет официальные переговоры о продлении контракта с полузащитником Джесси Лингардом.
Как сообщает ESPN, клуб займется этим вопросом сразу после заключения нового соглашения с нападающим Маркусом Рэшфордом.
Ранее стало известно, что Рэшфорд уже согласовал с «Юнайтед» условия договора, рассчитанного до 2023 года, с зарплатой 13 миллионов фунтов.
- Лингард – воспитанник «МЮ».
- В сезоне-2018/19 он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи в 36 матчах.
- Действующий контракт игрока с клубом истекает в 2021 году.
Лингард выложил видео с кучей алкоголя, матами и другом, который имитирует секс. Теперь его ненавидят болельщики