Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    The Telegraph: Рэшфорд продлит контракт с «МЮ». Его зарплата вырастет до 13 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает The Telegraph.

    По информации источника, стороны заключат соглашение до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.

    Зарплата футболиста вырастет до 13 миллионов фунтов. Еще 2,6 миллиона он сможет зарабатывать в виде бонусов.

    Сейчас оклад 21-летнего форварда составляет 2,34 миллиона фунтов. Ранее он требовал от клуба 18,2 миллиона ежегодно.

    • Рэшфорд – воспитанник «МЮ».
    • В минувшем сезоне игрок провел 47 матчей, забил 13 голов и сделал девять результативных передач.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      Dark_Soul 43 минуты назад

      Жесть) Воспитанник в кавычках.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72051
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru