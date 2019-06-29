The Telegraph: Рэшфорд продлит контракт с «МЮ». Его зарплата вырастет до 13 миллионов

Жесть) Воспитанник в кавычках.
«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает The Telegraph.
По информации источника, стороны заключат соглашение до 2023 года с опцией продления еще на один сезон.
Зарплата футболиста вырастет до 13 миллионов фунтов. Еще 2,6 миллиона он сможет зарабатывать в виде бонусов.
Сейчас оклад 21-летнего форварда составляет 2,34 миллиона фунтов. Ранее он требовал от клуба 18,2 миллиона ежегодно.
- Рэшфорд – воспитанник «МЮ».
- В минувшем сезоне игрок провел 47 матчей, забил 13 голов и сделал девять результативных передач.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.