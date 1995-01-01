«ПСЖ» хочет заменить Рабьо хавбеком «Милана» Пакетой

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Милана» Лукасом Пакетой, сообщает Football Italia.

По информации источника, новый спортивный директор парижан Леонардо видит в бразильце замену для Адриана Рабьо.

Функционер считает, что шансы на трансфер довольно высоки, поскольку итальянский клуб испытывает проблемы с финансовым фейр-плей.