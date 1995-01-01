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    «ПСЖ» хочет заменить Рабьо хавбеком «Милана» Пакетой

    «ПСЖ» интересуется полузащитником «Милана» Лукасом Пакетой, сообщает Football Italia.

    По информации источника, новый спортивный директор парижан Леонардо видит в бразильце замену для Адриана Рабьо.

    Функционер считает, что шансы на трансфер довольно высоки, поскольку итальянский клуб испытывает проблемы с финансовым фейр-плей.

    • «Милан» купил Пакету прошлой зимой у «Фламенго» за 35 миллионов евро.
    • 21-летний хавбек провел 17 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: -7

      faze933 2 часа назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - bet-tennis.com

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      Рейтинг: +1262

      ItalianFootball 2 часа назад

      Пакета не по годам хорош, в одноногом Милане, сразу после приезда, не смотря на возраст, тащил.

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