«ПСЖ» хочет заменить Рабьо хавбеком «Милана» Пакетой

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«ПСЖ» интересуется полузащитником «Милана» Лукасом Пакетой, сообщает Football Italia.
По информации источника, новый спортивный директор парижан Леонардо видит в бразильце замену для Адриана Рабьо.
Функционер считает, что шансы на трансфер довольно высоки, поскольку итальянский клуб испытывает проблемы с финансовым фейр-плей.
- «Милан» купил Пакету прошлой зимой у «Фламенго» за 35 миллионов евро.
- 21-летний хавбек провел 17 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.