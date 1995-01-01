Ибрагимович: «Я взял 33 трофея. Это, вероятно, больше, чем у всей МЛС»

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович назвал причину своего переезда в МЛС.

«Я приехал сюда, потому что уже выиграл много трофеев. Я здесь не для отдыха. В течение карьеры я взял 33 трофея. Это вероятно, больше, чем у всей МЛС», – сказал Ибрагимович.

37-летний швед перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте 2018 года на правах свободного агента.

С тех пор Ибрагимович забил 33 гола и сделал 10 ассистов в 41 матче.

Ибрагимович зарабатывает больше всех в МЛС – 7,2 миллиона. Швайнштайгер и Руни – в топ-10