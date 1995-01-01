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    Ибрагимович: «Я взял 33 трофея. Это, вероятно, больше, чем у всей МЛС»

    Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович назвал причину своего переезда в МЛС.

    «Я приехал сюда, потому что уже выиграл много трофеев. Я здесь не для отдыха. В течение карьеры я взял 33 трофея. Это вероятно, больше, чем у всей МЛС», – сказал Ибрагимович.

    • 37-летний швед перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте 2018 года на правах свободного агента.
    • С тех пор Ибрагимович забил 33 гола и сделал 10 ассистов в 41 матче.

    Ибрагимович зарабатывает больше всех в МЛС – 7,2 миллиона. Швайнштайгер и Руни – в топ-10

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 08:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +561

      Cubinec1989 54 минуты назад

      Крутой харизматичный игрок, Легенда! Жаль что время не остановить...

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