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    Sport Mediaset: «Милан» близок к подписанию Себальоса

    Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос в скором времени станет игроком «Милана», сообщает Sport Mediaset.

    По информации источника, итальянский клуб практически договорился о двухлетней аренде испанского хавбека за 5-8 миллионов евро с правом выкупа за 32-35 миллионов.

    При этом мадридцы намерены включить в сделку опцию обратного выкупа примерно за 40 миллионов евро.

    В гонке за 22-летним футболистом «Милан» опередил «Наполи», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

    • Себальос выступает за «Реал» с лета 2017 года.
    • В минувшем сезоне хавбек забил три гола и сделал две результативные передачи в 34 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Sport Mediaset

    Итальянская частная медиа и телекоммуникационная компания. Имеет около 6400 сотрудников. Годовой оборот – 4 миллиарда евро.

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