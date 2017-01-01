Sport Mediaset: «Милан» близок к подписанию Себальоса

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос в скором времени станет игроком «Милана», сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, итальянский клуб практически договорился о двухлетней аренде испанского хавбека за 5-8 миллионов евро с правом выкупа за 32-35 миллионов.
При этом мадридцы намерены включить в сделку опцию обратного выкупа примерно за 40 миллионов евро.
В гонке за 22-летним футболистом «Милан» опередил «Наполи», «Тоттенхэм» и «Арсенал».
- Себальос выступает за «Реал» с лета 2017 года.
- В минувшем сезоне хавбек забил три гола и сделал две результативные передачи в 34 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Источник: Sport Mediaset
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