Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Гвардиола – о возможном создании Суперлиги: «Если это произойдет, мы убьем внутренние лиги»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об идее создать Суперлигу.

    • Информация о возможном создании лиги для лучших команд Европы появилась в расследование Football Leaks осенью прошлого года.
    • Авторы утверждали, что соревнование должно появиться в 2021 году вместо Лиги чемпионов. Всего в турнире должно быть 16 команд.

    «Если это произойдет, то мы убьем лиги. Если «Барса» и «Реал» не будут играть против «Эспаньола», кто будет следить за лигой? Испанская лига умрет.

    В Англии люди очень умные, даже на матчах четвертого дивизиона трибуны полны. В Англии не позволят внутреннему футболу умереть.

    Величие Лиги чемпионов отчасти в том, что она не проходит каждое воскресение. Если игры будут каждую неделю, то они потеряют свое очарование.

    Матчи между «Барселоной» и «Эспаньолом» очень ужен городу. И чем больше каталонских команд будет в Примере, тем лучше. Если мы убьем внутренние лиги, никто не будет следить за командами, которые не смогут попасть в Европейскую лигу», – сказал Гвардиола.

    • Президент УЕФА Алекснадер Чеферин назвал создание Суперлиги «фикцией».
    • ФИФА заявила, что не допустит участников Суперлиги до чемпионатов мира.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:15
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72068
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru