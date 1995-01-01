Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об идее создать Суперлигу.

Информация о возможном создании лиги для лучших команд Европы появилась в расследование Football Leaks осенью прошлого года.

Авторы утверждали, что соревнование должно появиться в 2021 году вместо Лиги чемпионов. Всего в турнире должно быть 16 команд.

«Если это произойдет, то мы убьем лиги. Если «Барса» и «Реал» не будут играть против «Эспаньола», кто будет следить за лигой? Испанская лига умрет.

В Англии люди очень умные, даже на матчах четвертого дивизиона трибуны полны. В Англии не позволят внутреннему футболу умереть.

Величие Лиги чемпионов отчасти в том, что она не проходит каждое воскресение. Если игры будут каждую неделю, то они потеряют свое очарование.

Матчи между «Барселоной» и «Эспаньолом» очень ужен городу. И чем больше каталонских команд будет в Примере, тем лучше. Если мы убьем внутренние лиги, никто не будет следить за командами, которые не смогут попасть в Европейскую лигу», – сказал Гвардиола.