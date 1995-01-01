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    «Манчестер Юнайтед» может купить МакГинна у «Астон Виллы» за 50 миллионов

    Полузащитник «Астон Виллы» Джон МакГинн интересен «Манчестер Юнайтед». Манчестерцы готовы заплатить за футболиста 50 миллионов фунтов стерлингов, пишет The Scottish Sun.

    Главный тренер Уле-Гуннар Сульшер считает, что МакГинн добавит игре «Юнайтед» «энергии». Потенциальный покупатель уже подробно изучил биографию шотландского игрока.

    • Рыночная цена МакГинна – 3,5 миллиона евро.
    • Футболист привлекается в сборную Шотландии.
    • МакГинн – воспитанник «Сент-Миррена».

    Источник: The Scottish Sun

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7494

      Cules2013 26 минут назад

      Рыночная цена МакГинна – 3,5 миллиона евро. Какие 50? Максимум 15.
      Источник веселит.

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