Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто»

Вашингтонский «Ди Си Юнайтед» в очередном матче МЛС встретился с «Торонто». Гости из Канады открыли счет на 19 минуте встречи.
Хозяева сравняли счет на 92 минуте. Голом с пенальти отличился форвард Уэйн Руни, который приносит очки команде во втором матче подряд.
- В Восточной конференции «Ди Си Юнайтед» идет вторым.
- Руни в таблице бомбардиров турнира идет четвертым (лидирует Карлос Вела из «Лос-Анджелеса»).
- Британец выступает в Вашингтоне с прошлого года.
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— Major League Soccer (@MLS) 30 июня 2019 г.