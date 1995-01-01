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    Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто»

    Вашингтонский «Ди Си Юнайтед» в очередном матче МЛС встретился с «Торонто». Гости из Канады открыли счет на 19 минуте встречи.

    Хозяева сравняли счет на 92 минуте. Голом с пенальти отличился форвард Уэйн Руни, который приносит очки команде во втором матче подряд.

    • В Восточной конференции «Ди Си Юнайтед» идет вторым.
    • Руни в таблице бомбардиров турнира идет четвертым (лидирует Карлос Вела из «Лос-Анджелеса»).
    • Британец выступает в Вашингтоне с прошлого года.

    Источник: Твиттер МЛС

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