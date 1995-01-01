Гол Руни принес «Ди Си Юнайтед» ничью в матче с «Торонто»

Вашингтонский «Ди Си Юнайтед» в очередном матче МЛС встретился с «Торонто». Гости из Канады открыли счет на 19 минуте встречи.

Хозяева сравняли счет на 92 минуте. Голом с пенальти отличился форвард Уэйн Руни, который приносит очки команде во втором матче подряд.

В Восточной конференции «Ди Си Юнайтед» идет вторым.

Руни в таблице бомбардиров турнира идет четвертым (лидирует Карлос Вела из «Лос-Анджелеса»).

из «Лос-Анджелеса»). Британец выступает в Вашингтоне с прошлого года.