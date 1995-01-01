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    Кудряшов: «Перешел бы я в «Зенит»? Конечно. А кто бы не захотел перейти в клуб, который стал чемпионом?»

    Бывший левый защитник «Ахмата», «Ростова» и «Рубина» Федор Кудряшов признался, что был бы не против продолжить карьеру в «Зените».

    – Я перешел бы в любую команду РПЛ, если бы руководство и тренерский штаб хотели бы меня пригласить.

    – Перешли бы в «Зенит»?

    – Конечно. А кто бы не захотел перейти в клуб, который стал чемпионом, постоянно участвует в еврокубках, один из топ-клубов?

    Моя мечта – играть в Англии, но мало ли, чего я хочу (смеется). Еще минимум четыре года я полон сил играть. Буду выступать там, где нужен.

    Футбольные мечты? Хочу поиграть в Лиге чемпионов. Когда стоишь на поле и играет гимн ЛЧ – это так круто, что не передать словами.

    • Во второй половине прошлого сезона 32-летний футболист защищал цвета «Истанбула Башакшехир», в который перешел в феврале из «Рубина» на правах свободного агента.
    • В составе турецкой команды россиянин сыграл восемь матчей в Суперлиге и забил один мяч.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +617

      Аден 1 час назад

      федя ты федя, тут подумать надо, прежде чем перейти в клуп, который стал чемпионом благодаря халявному баблу.Хотя,, ежели токмо за баблом, тады да.

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