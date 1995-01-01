Кудряшов: «Перешел бы я в «Зенит»? Конечно. А кто бы не захотел перейти в клуб, который стал чемпионом?»

Бывший левый защитник «Ахмата», «Ростова» и «Рубина» Федор Кудряшов признался, что был бы не против продолжить карьеру в «Зените».

– Я перешел бы в любую команду РПЛ, если бы руководство и тренерский штаб хотели бы меня пригласить.

– Перешли бы в «Зенит»?

– Конечно. А кто бы не захотел перейти в клуб, который стал чемпионом, постоянно участвует в еврокубках, один из топ-клубов?

Моя мечта – играть в Англии, но мало ли, чего я хочу (смеется). Еще минимум четыре года я полон сил играть. Буду выступать там, где нужен.

Футбольные мечты? Хочу поиграть в Лиге чемпионов. Когда стоишь на поле и играет гимн ЛЧ – это так круто, что не передать словами.