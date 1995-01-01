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    Черчесов: «Попросил Акинфеева не менять номер телефона. Ситуации бывают разные»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов предположил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может однажды возобновить выступления за национальную команду.

    «Акинфеева попросил не менять номер телефона, ситуации разные бывают. Мы уже прожили это с Игнашевичем, потому что он вроде бы уже закончил, но, видите, в самый решающий момент он нам помог. На сегодня такая ситуация, что он (Акинфеев) пока решил прекратить выступления в национальной сборной, но никто никогда не знает, что ждет нас в будущем.

    Наша задача – пробиться на чемпионат Европы, а там посмотрим, как будет ситуация складываться. У нас сейчас пока в обойме Гилерме, Лунев, Шунин. Достаточно качественно играют, у нас к ним вопросов нет. Естественно хотелось бы, чтобы наша вратарская линия была основательной», – сказал Черчесов.

    • Акинфеев выступал за сборную России с 2003-го по 2018 год.
    • За национальную команду вратарь сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +528

      Juve1897 59 секунд назад

      Сычев с 2004го не меняет номер телефона.

      0
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      Рейтинг: +11125

      ВетеR 43 минуты назад

      Березуцкий, Игнашевича,Онопко нужно тоже попросить, мало ли что, времена бывают разные

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