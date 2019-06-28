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    Marca: Гризманн согласовал контракт с «Барселоной» на 17 миллионов в год. В «Атлетико» он зарабатывает 23

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Барселону».

    Как сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe, француз согласовал с каталонцами контракт сроком на пять лет с зарплатой 17 миллионов евро в год. В мадридском клубе за аналогичный период он зарабатывает 23 миллиона.

    Сумма отступных за 28-летнего футболиста – 200 миллионов евро. С 1 июля они понизится до 120 миллионов.

    • В прошлом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 48 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.
    • В 2014 году мадридцы заплатили за форварда 30 миллионов «Реалу Сосьедад».

    Sport.es: «Барселона» и «Атлетико» договорились по Гризманну. Каталонцы заплатят 126 миллионов в течение нескольких лет

    «Барселона» готова отдать двух игроков в обмен на Гризманна

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9

      Ivan2003 14 минут назад

      Хватит ему матрац пролеживать

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      Рейтинг: +1425

      zritelx 28 минут назад

      Конечно суммы впечатляют 23, 17 млн. , но учтите- к примеру во Франции с таких сумм подоходный налог до 70 процентов, в Испании не на многим меньше, только у нас и с минималки 13 , и с 2-3 млн. евро тоже самое.

      0
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      Рейтинг: +450

      Alekxei Z. 29 минут назад

      Гризманну давно бежать надо из Атлетико. Прозябать в испанском Рубине, да нахрен и деньги нужны. Смотреть невозможно на детище Симеоне. Молодец Антоха, удачи тебе !!!

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      Рейтинг: +585

      VVadic 55 минут назад

      Вот лошара)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +428

      FENIX-SL 1 час назад

      надо же какой путаной он оказался
      это на повышение он что ли идет раз от денег отказывается?
      и от клуба который в европе более удачно играет

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      Рейтинг: +450

      Alekxei Z. > FENIX-SL 28 минут назад

      Он идёт играть в футбол и не хочет быть запчастью автобуса.

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      Рейтинг: +6137

      Вомбат > FENIX-SL 19 минут назад

      Не отказывается, на руки он будет получать ровно столько же. В Испании налог на сверхдоходы (60%) заметно меньше, чем во Франции (75).

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