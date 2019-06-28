Marca: Гризманн согласовал контракт с «Барселоной» на 17 миллионов в год. В «Атлетико» он зарабатывает 23

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Барселону».

Как сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe, француз согласовал с каталонцами контракт сроком на пять лет с зарплатой 17 миллионов евро в год. В мадридском клубе за аналогичный период он зарабатывает 23 миллиона.

Сумма отступных за 28-летнего футболиста – 200 миллионов евро. С 1 июля они понизится до 120 миллионов.

В прошлом сезоне Гризманн провел за «Атлетико» 48 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

В 2014 году мадридцы заплатили за форварда 30 миллионов «Реалу Сосьедад».

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