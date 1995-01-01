«Барселона» готова отдать двух игроков в обмен на Гризманна

Работа «Барселоны» по трансферу форварда «Атлетико» Антуана Гризманна продолжается. Помимо денежной суммы, каталонцы готовы отдать за француза двух своих футболистов, информирует L'Equipe.

Их имена не называются. Ранее сообщалось, что «Барселона» заплатит за Гризманна 126 миллионов евро.