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    «Ювентус» может включить Игуаина в сделку по Дзаньоло

    «Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

    Туринцы готовы включить в сделку по 19-летнему игроку нападающего Гонсало Игуаина.

    Римский клуб оценивают Дзаньоло примерно в 60 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне итальянец провел за «Рому» 36 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
    • Игуаин в сезоне-2018/19 играл на правах аренды за «Милан» и «Челси», забив в общей сложности 13 голов и сделав три результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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