«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.
Туринцы готовы включить в сделку по 19-летнему игроку нападающего Гонсало Игуаина.
Римский клуб оценивают Дзаньоло примерно в 60 миллионов евро.
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«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.
Туринцы готовы включить в сделку по 19-летнему игроку нападающего Гонсало Игуаина.
Римский клуб оценивают Дзаньоло примерно в 60 миллионов евро.