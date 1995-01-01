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    Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Гонвед» благодаря голам Мевли, Эрнани и Джорджевича

    «Зенит» в товарищеской игре одержал крупную победу над «Гонведом» на австрийском летнем сборе.

    В составе петербуржцев отличились защитник Миха Мевля, полузащитник Эрнани и нападающий Лука Джорджевич с пенальти.

    Сегодня в 17:30 по московскому времени «Зенит» сыграет против «Црвены Звезды».

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Гонвед (Венгрия) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мевля, 21; 2:0 – Эрнани, 74; 3:0 – Джорджевич, 86 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1197

      Фанат Рубина 25 минут назад

      ну вот не понимаю я.. зачем зениту нужен цз..
      у них есть 4 человека на эту позицию играть будут 2. рак и иван, крайняя замена маммана, на подхвате есть мевля..
      а дальше должны идти воспитанники молодые..
      я понимаю кз да нужны. оссобенно пз. хотя и лз нужен но наби можно и дать шанс или перевести его на позицию ближе к атаке..

      то есть по сути зениту нужен только номер 10.. в него вложится и команда готова к лч

      1
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      Рейтинг: +2337

      пряник929 27 минут назад

      Луку ждем в Туле!!!

      1
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      Рейтинг: +30677

      portero 34 минуты назад

      в самый нужный момент реклама, к продаже всех троих.

      1
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      Рейтинг: +305

      ААМ 41 минуту назад

      Слишком легко.

      1
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