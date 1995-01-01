Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Гонвед» благодаря голам Мевли, Эрнани и Джорджевича

«Зенит» в товарищеской игре одержал крупную победу над «Гонведом» на австрийском летнем сборе.

В составе петербуржцев отличились защитник Миха Мевля, полузащитник Эрнани и нападающий Лука Джорджевич с пенальти.

Сегодня в 17:30 по московскому времени «Зенит» сыграет против «Црвены Звезды».

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Гонвед (Венгрия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мевля, 21; 2:0 – Эрнани, 74; 3:0 – Джорджевич, 86 (с пенальти).