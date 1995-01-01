Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Гонвед» благодаря голам Мевли, Эрнани и Джорджевича

ну вот не понимаю я.. зачем зениту нужен цз..
у них есть 4 человека на эту позицию играть будут 2. рак и иван, крайняя замена маммана, на подхвате есть мевля..
а дальше должны идти воспитанники молодые..
я понимаю кз да нужны. оссобенно пз. хотя и лз нужен но наби можно и дать шанс или перевести его на позицию ближе к атаке..
то есть по сути зениту нужен только номер 10.. в него вложится и команда готова к лч
«Зенит» в товарищеской игре одержал крупную победу над «Гонведом» на австрийском летнем сборе.
В составе петербуржцев отличились защитник Миха Мевля, полузащитник Эрнани и нападающий Лука Джорджевич с пенальти.
Сегодня в 17:30 по московскому времени «Зенит» сыграет против «Црвены Звезды».
Товарищеский матч
Зенит (Россия) – Гонвед (Венгрия) – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мевля, 21; 2:0 – Эрнани, 74; 3:0 – Джорджевич, 86 (с пенальти).