«Чемпионат»: Сутормин близок к переходу в «Рубин». У хавбека есть предложение от «Зенита»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин, скорее всего, продолжит карьеру в «Рубине».

По информации «Чемпионата», в ближайшее время 25-летний футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом.

Ранее сообщалось, что Сутормин близок к переходу «Зенит». Питерцы предлагали ему контракт до 2024 года с зарплатой 500 тысяч евро за сезон плюс бонусы.