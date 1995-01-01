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    «Чемпионат»: Сутормин близок к переходу в «Рубин». У хавбека есть предложение от «Зенита»

    Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин, скорее всего, продолжит карьеру в «Рубине».

    По информации «Чемпионата», в ближайшее время 25-летний футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом.

    Ранее сообщалось, что Сутормин близок к переходу «Зенит». Питерцы предлагали ему контракт до 2024 года с зарплатой 500 тысяч евро за сезон плюс бонусы.

    • Сутормин – воспитанник «Зенита».
    • Игрок перешел в «Оренбург» из «Волгаря» в январе 2018 года.
    • В прошлом сезоне Сутормин сыграл за оренбуржцев 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +72

      Artemka444 17 минут назад

      выбрал играть а не сидеть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1196

      Фанат Рубина 18 минут назад

      надеюсь для Лехи карьерв Важнее чем бабло и гимн лч со скамейки запасных!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9706

      sssrspartak 47 минут назад

      в итоге в зените и окажется!

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