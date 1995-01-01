«Чемпионат»: Сутормин близок к переходу в «Рубин». У хавбека есть предложение от «Зенита»

выбрал играть а не сидеть
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин, скорее всего, продолжит карьеру в «Рубине».
По информации «Чемпионата», в ближайшее время 25-летний футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с казанским клубом.
Ранее сообщалось, что Сутормин близок к переходу «Зенит». Питерцы предлагали ему контракт до 2024 года с зарплатой 500 тысяч евро за сезон плюс бонусы.
- Сутормин – воспитанник «Зенита».
- Игрок перешел в «Оренбург» из «Волгаря» в январе 2018 года.
- В прошлом сезоне Сутормин сыграл за оренбуржцев 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.