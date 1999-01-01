«СЭ»: «Зенит» предложил Сутормину 5-летний контракт с зарплатой 500 тысяч плюс бонусы

«Зенит», как уже сообщалось ранее, заинтересован в приобретении полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.

По информации «Спорт-Экспресс», петербуржцы предложили 25-летнему футболисту контракт до 2024 года с зарплатой 500 тысяч евро в год плюс бонусы.

На покупке хавбека настаивает главный тренер «Зенита» Сергей Семак. При этом не исключено, что россиянин откажется от перехода в петербургскую команду и продолжит карьеру в другом клубе РПЛ.