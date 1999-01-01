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    «СЭ»: «Зенит» предложил Сутормину 5-летний контракт с зарплатой 500 тысяч плюс бонусы

    «Зенит», как уже сообщалось ранее, заинтересован в приобретении полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.

    По информации «Спорт-Экспресс», петербуржцы предложили 25-летнему футболисту контракт до 2024 года с зарплатой 500 тысяч евро в год плюс бонусы.

    На покупке хавбека настаивает главный тренер «Зенита» Сергей Семак. При этом не исключено, что россиянин откажется от перехода в петербургскую команду и продолжит карьеру в другом клубе РПЛ.

    • Сутормин – воспитанник «Зенита».
    • Игрок перешел в «Оренбург» из «Волгаря» в январе 2018 года.
    • В прошлом сезоне Сутормин сыграл за оренбуржцев 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии7
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      Рейтинг: +141

      dragoon000320 9 минут назад

      второй Зе?

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      Рейтинг: +9792

      Garrincha58 22 минуты назад

      не хочет пусть а Оренбурге тухнет и дальше

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      Рейтинг: +415

      KPCCSPB 28 минут назад

      Ну, видимо Кокорин уже списан со счетов, а Сутормин заслужил в ЛЧ поиграть)

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      Рейтинг: +30540

      portero 52 минуты назад

      какое то предложение скромное, просто сравнив его с окладами других игроков(нулевых скамеечников).

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      Рейтинг: +1115

      Фанат Рубина 59 минут назад

      я бы на месте Алексей отклонил бы это предложение, 500.000 ему в любом российском клубе дадут, хоть в рубине.. хоть в оренбурге...
      + зенит охерел на такую зп предлагает и контракт на 5 лет..

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      Рейтинг: +9792

      Garrincha58 > Фанат Рубина 23 минуты назад

      сами себе противоречите то вам футболисты рвачи много получают то хрен вам мало дали где логика???? рубиновый в твоём Рубине зарплату такую не потянут а если футболист подписывает контракт на пять лет то после скажем успешного выступления контракт пересматривается с улучшением суммы

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      Рейтинг: +4174

      ilichkadr > Фанат Рубина 18 минут назад

      Зарплата вполне достойная, поскольку гарантированная контрактом. На всякий случай, это 1370 евро или 100 тыщ деревянных в день . Вовсе не означает, что 500.000 евриков в год будет получать все 5 лет. Если будет стараться, то заметят и з/п набавят.

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