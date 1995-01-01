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    Джикия: «Уход Зе Луиша станет большой потерей для «Спартака»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о возможном уходе из клуба нападающего Зе Луиша.

    – Если Зе Луиш покинет «Спартак», возникнут ли проблемы у клуба с нападением?

    – Зе Луиш на протяжении нескольких лет забивает не меньше восьми голов за сезон, он приносит очень большую пользу команде. Когда я общался с защитниками из других команд, то они говорили, что против Зе Луиша тяжело играть, надо постоянно бороться, бодаться с ним. Если он покинет команду, то это будет большая потеря для «Спартака».

    • На Зе Луиша претендует «Порту», а также китайские и турецкие клубы.
    • Форвард выступает за «Спартак» с 2015 года.
    • В его активе 109 матчей, 35 голов и 25 результативных передач.

    Джикия: «Спартак» нуждается в единстве. Костяк команды в большинстве своем покинул клуб»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19733

      gol_kak_sokol 17 минут назад

      Действительно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +196

      afw13 22 минуты назад

      Кононов и компания решили весь Спартак распродать что ли?

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