Джикия: «Уход Зе Луиша станет большой потерей для «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о возможном уходе из клуба нападающего Зе Луиша.

– Если Зе Луиш покинет «Спартак», возникнут ли проблемы у клуба с нападением?

– Зе Луиш на протяжении нескольких лет забивает не меньше восьми голов за сезон, он приносит очень большую пользу команде. Когда я общался с защитниками из других команд, то они говорили, что против Зе Луиша тяжело играть, надо постоянно бороться, бодаться с ним. Если он покинет команду, то это будет большая потеря для «Спартака».

На Зе Луиша претендует «Порту», а также китайские и турецкие клубы.

Форвард выступает за «Спартак» с 2015 года.

В его активе 109 матчей, 35 голов и 25 результативных передач.

Джикия: «Спартак» нуждается в единстве. Костяк команды в большинстве своем покинул клуб»