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    Джикия: «Спартак» нуждается в единстве. Костяк команды в большинстве своем покинул клуб»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал неудовлетворительным для москвичей сезон-2018/19 и заявил, что в команде нет игрока, который обладает безоговорочным авторитетом.

    – Можно ли считать сезон 2018/19 провальным для «Спартака»?

    – Он был неудачным. Я бы поставил нашей команде оценку «неудовлетворительно». Был ли он удачным для меня? Моя цель – это интересы команды, поэтому я тоже недоволен собой.

    – Какой матч получился самым неудачным и самым ярким в сезоне для вас?

    – Могу назвать самый обидный матч – это домашняя встреча против ЦСКА. Самый запоминающийся матч был против «Динамо»: я забил гол, мы показали хорошую игру.

    – Сейчас в «Спартаке» открыт вопрос о том, кто будет капитаном команды. Вы готовы взять на себя эту ответственность?

    – Да, вопрос действительно открыт, но я спокойно к этому отношусь. Думаю, что непосредственно здесь, в Австрии, это и решится. Поэтому стоит его дождаться спокойно. На вопрос, готов ли я, отвечать не буду. Могу сказать лишь одно – что это огромная ответственность.

    – Есть ли в «Спартаке» единоличный лидер, чье слово – закон?

    – У нас нет такого футболиста, который вот как скажет, так и будет. Это хорошо. У нас не было таких недопониманий в коллективе, чтобы нужно было кому-то встать и наорать на всех. Я склоняюсь к тому, что в команде всегда должен быть костяк, вокруг которого должно всe выстраиваться. У нас достаточно молодой коллектив, много игроков из «Спартака-2». Конечно, с ними надо работать, беседовать, подсказывать, направлять их, чем мы и будем заниматься.

    – Вы намерены серьезно заняться наведением порядка в «Спартаке»?

    – Не то чтобы прямо наводить порядок, но наш коллектив нуждается в единстве. Футболисты, которые составляли костяк команды, в большинстве своем покинули клуб. Поэтому надо будет серьезно поработать в этом плане.

    • По итогам прошлого сезона «Спартак» занял пятое место и вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
    • Джикия провел за московскую команду 35 матчей во всех турнирах и забил два гола.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4903

      piligrim1986 6 минут назад

      эт ромашко чтоли костяк?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4929

      prezent2017 7 минут назад

      Вали-ка ты из свинарника пока самого не сожрали.

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