Джикия: «Спартак» нуждается в единстве. Костяк команды в большинстве своем покинул клуб»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал неудовлетворительным для москвичей сезон-2018/19 и заявил, что в команде нет игрока, который обладает безоговорочным авторитетом.

– Можно ли считать сезон 2018/19 провальным для «Спартака»?

– Он был неудачным. Я бы поставил нашей команде оценку «неудовлетворительно». Был ли он удачным для меня? Моя цель – это интересы команды, поэтому я тоже недоволен собой.

– Какой матч получился самым неудачным и самым ярким в сезоне для вас?

– Могу назвать самый обидный матч – это домашняя встреча против ЦСКА. Самый запоминающийся матч был против «Динамо»: я забил гол, мы показали хорошую игру.

– Сейчас в «Спартаке» открыт вопрос о том, кто будет капитаном команды. Вы готовы взять на себя эту ответственность?

– Да, вопрос действительно открыт, но я спокойно к этому отношусь. Думаю, что непосредственно здесь, в Австрии, это и решится. Поэтому стоит его дождаться спокойно. На вопрос, готов ли я, отвечать не буду. Могу сказать лишь одно – что это огромная ответственность.

– Есть ли в «Спартаке» единоличный лидер, чье слово – закон?

– У нас нет такого футболиста, который вот как скажет, так и будет. Это хорошо. У нас не было таких недопониманий в коллективе, чтобы нужно было кому-то встать и наорать на всех. Я склоняюсь к тому, что в команде всегда должен быть костяк, вокруг которого должно всe выстраиваться. У нас достаточно молодой коллектив, много игроков из «Спартака-2». Конечно, с ними надо работать, беседовать, подсказывать, направлять их, чем мы и будем заниматься.

– Вы намерены серьезно заняться наведением порядка в «Спартаке»?

– Не то чтобы прямо наводить порядок, но наш коллектив нуждается в единстве. Футболисты, которые составляли костяк команды, в большинстве своем покинули клуб. Поэтому надо будет серьезно поработать в этом плане.