Черышев: «Трансфер в «Валенсию» практически завершен. Тренер сделал ставку на меня»

Полузащитник Денис Черышев объявил, что станет полноценным футболистом «Валенсии». Прошлый сезон россиянин провел в Валенсии на правах аренды, принадлежа «Вильярреалу».
«Трансфер в «Валенсию» практически завершен. Это позволит мне вернуться в Лигу чемпионов. Это шаг вперед. Главный тренер сделал ставку на меня», – цитирует Черышева Mundo Deportivo.
- В прошлом сезоне в активе россиянина 41 матч, четыре гола и пять результативных передач.
- Рыночная стоимость Черышева – 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне «Валенсия» с Черышевым взяла Кубок Испании.