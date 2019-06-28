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    Черышев: «Трансфер в «Валенсию» практически завершен. Тренер сделал ставку на меня»

    Полузащитник Денис Черышев объявил, что станет полноценным футболистом «Валенсии». Прошлый сезон россиянин провел в Валенсии на правах аренды, принадлежа «Вильярреалу».

    «Трансфер в «Валенсию» практически завершен. Это позволит мне вернуться в Лигу чемпионов. Это шаг вперед. Главный тренер сделал ставку на меня», – цитирует Черышева Mundo Deportivo.

    • В прошлом сезоне в активе россиянина 41 матч, четыре гола и пять результативных передач.
    • Рыночная стоимость Черышева – 6 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне «Валенсия» с Черышевым взяла Кубок Испании.

    Источник: Mundo Deportivo

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