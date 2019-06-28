Черышев: «Трансфер в «Валенсию» практически завершен. Тренер сделал ставку на меня»

Полузащитник Денис Черышев объявил, что станет полноценным футболистом «Валенсии». Прошлый сезон россиянин провел в Валенсии на правах аренды, принадлежа «Вильярреалу».

«Трансфер в «Валенсию» практически завершен. Это позволит мне вернуться в Лигу чемпионов. Это шаг вперед. Главный тренер сделал ставку на меня», – цитирует Черышева Mundo Deportivo.