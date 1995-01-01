Фролов перешел из «Оренбурга» в «Сочи». В прошлом сезоне вратарь отразил три пенальти

«Сочи» объявил о трансфере вратаря. Теперь южанам принадлежит Евгений Фролов, ранее выступавший за «Оренбург».

«Основной вратарь «Оренбурга» в минувшем сезоне (22 игры из 30), Евгений Фролов, подписал двухлетний контракт с нашим клубом. Добро пожаловать в Сочи, Женя!» – сказано в сообщении «Сочи».