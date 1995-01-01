Фролов перешел из «Оренбурга» в «Сочи». В прошлом сезоне вратарь отразил три пенальти

«Сочи» объявил о трансфере вратаря. Теперь южанам принадлежит Евгений Фролов, ранее выступавший за «Оренбург».
«Основной вратарь «Оренбурга» в минувшем сезоне (22 игры из 30), Евгений Фролов, подписал двухлетний контракт с нашим клубом. Добро пожаловать в Сочи, Женя!» – сказано в сообщении «Сочи».
- В прошлом сезоне голкипер отразил три пенальти.
- Главное достижение в карьере Фролова – победа в зоне ПФЛ с «Мордовией».
- Второй сезон подряд первым матчем для команды вратаря станет встреча со «Спартаком».