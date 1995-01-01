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    Фролов перешел из «Оренбурга» в «Сочи». В прошлом сезоне вратарь отразил три пенальти

    «Сочи» объявил о трансфере вратаря. Теперь южанам принадлежит Евгений Фролов, ранее выступавший за «Оренбург».

    «Основной вратарь «Оренбурга» в минувшем сезоне (22 игры из 30), Евгений Фролов, подписал двухлетний контракт с нашим клубом. Добро пожаловать в Сочи, Женя!» – сказано в сообщении «Сочи».

    • В прошлом сезоне голкипер отразил три пенальти.
    • Главное достижение в карьере Фролова – победа в зоне ПФЛ с «Мордовией».
    • Второй сезон подряд первым матчем для команды вратаря станет встреча со «Спартаком».

    Источник: Твиттер «Сочи»

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