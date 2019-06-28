Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    «Барселона» готова продать Дембеле только за отступные – 400 миллионов евро

    «Барселона» не собирается отпускать в другой клуб нападающего Усмана Дембеле. Ранее руководство каталонцев сообщило игроку и его представителям, что хочет и дальше видеть его в своей команде.

    Каталонцы напомнили агенту француза Муссе Сиссоко, что сумма отступных за футболиста составляет 400 миллионов евро, и, если его хотят купить «Бавария» или клубы из АПЛ, они будут должны заплатить эту цену.

    По информации СМИ, 22-летний игрок может перейти в «ПСЖ»: парижане просят «Барселону» включить его в сделку по переходу в каталонский клуб нападающего Неймара.

    • «Барселона» приобрела Дембеле у дортмундской «Боруссии» в 2017 году за 125 миллионов евро.

    Bild: «Бавария» может отказаться от трансфера Сане и купить Дембеле у «Барселоны»

    Sport.es: «ПСЖ» хочет, чтобы «Барселона» включила Дембеле в сделку по Неймару

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru