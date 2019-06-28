«Барселона» готова продать Дембеле только за отступные – 400 миллионов евро

«Барселона» не собирается отпускать в другой клуб нападающего Усмана Дембеле. Ранее руководство каталонцев сообщило игроку и его представителям, что хочет и дальше видеть его в своей команде.

Каталонцы напомнили агенту француза Муссе Сиссоко, что сумма отступных за футболиста составляет 400 миллионов евро, и, если его хотят купить «Бавария» или клубы из АПЛ, они будут должны заплатить эту цену.

По информации СМИ, 22-летний игрок может перейти в «ПСЖ»: парижане просят «Барселону» включить его в сделку по переходу в каталонский клуб нападающего Неймара.

«Барселона» приобрела Дембеле у дортмундской «Боруссии» в 2017 году за 125 миллионов евро.

Bild: «Бавария» может отказаться от трансфера Сане и купить Дембеле у «Барселоны»

Sport.es: «ПСЖ» хочет, чтобы «Барселона» включила Дембеле в сделку по Неймару