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    Bild: «Бавария» может отказаться от трансфера Сане и купить Дембеле у «Барселоны»

    «Бавария» может отказаться от приобретения атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

    Мюнхенцы уже сделали предложение английскому клубу, но получили отказ. «Сити» хочет заработать на продаже немца 90 миллионов фунтов стерлингов, и эта цена не устраивает «Баварию».

    «Бавария» нашла альтернативу Сане в лице нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Мюнхенцы постараются заполучить 22-летнего француза, если не получится договориться с «Манчестер Сити» по трансферу Сане.

    • Дембеле перешел в каталонскую команду из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за 125 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 форвард провел за «Барселону» 42 матча, забил 14 голов и сделал девять результативных передач.
    • Ранее сообщалось об интересе к Дембеле со стороны «Ливерпуля» и «Арсенала».

    Источник: Bild

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +573

      VVadic 9 минут назад

      Кутунья Дембель = Неймар и Гризманн. Ну как же везёт Барсе. И зачем Баварии это стекло?

      0
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      Рейтинг: +1551

      SarJr 58 минут назад

      ну за нормальные деньги пусть едет со всеми его проблемами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2975

      dinar7777dinar 1 час назад

      А барса значит вам продаст дембеле меньше 90 Лямов ? Хаха

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