Bild: «Бавария» может отказаться от трансфера Сане и купить Дембеле у «Барселоны»

«Бавария» может отказаться от приобретения атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Мюнхенцы уже сделали предложение английскому клубу, но получили отказ. «Сити» хочет заработать на продаже немца 90 миллионов фунтов стерлингов, и эта цена не устраивает «Баварию».

«Бавария» нашла альтернативу Сане в лице нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Мюнхенцы постараются заполучить 22-летнего француза, если не получится договориться с «Манчестер Сити» по трансферу Сане.