Bild: «Бавария» может отказаться от трансфера Сане и купить Дембеле у «Барселоны»

Кутунья Дембель = Неймар и Гризманн. Ну как же везёт Барсе. И зачем Баварии это стекло?
«Бавария» может отказаться от приобретения атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.
Мюнхенцы уже сделали предложение английскому клубу, но получили отказ. «Сити» хочет заработать на продаже немца 90 миллионов фунтов стерлингов, и эта цена не устраивает «Баварию».
«Бавария» нашла альтернативу Сане в лице нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Мюнхенцы постараются заполучить 22-летнего француза, если не получится договориться с «Манчестер Сити» по трансферу Сане.
- Дембеле перешел в каталонскую команду из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за 125 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 форвард провел за «Барселону» 42 матча, забил 14 голов и сделал девять результативных передач.
- Ранее сообщалось об интересе к Дембеле со стороны «Ливерпуля» и «Арсенала».