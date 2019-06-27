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    Sport.es: «ПСЖ» хочет, чтобы «Барселона» включила Дембеле в сделку по Неймару

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в «ПСЖ».

    По информации Sport.es, каталонцы заинтересованы в приобретении форварда парижан Неймара, и французский клуб хочет, чтобы «Барселона» включила Дембеле в сделку по бразильцу.

    При этом «ПСЖ» намерен взять француза в аренду на год с правом выкупа.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить парижанам за Неймара 100 миллионов евро и полузащитника Филиппе Коутиньо.

    • В сезоне-2018/19 Дембеле провел за каталонскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал девять результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 100 миллионов евро.

    Sport.es: «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов и Коутиньо

    Mundo Deportivo: Коутиньо дал согласие на переход в «ПСЖ»

    Источник: Sport.es

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    27.06.2019 15:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7878

      Томик 30 июня 2019, 04:22

      Великолепно. Ждём презентацию Дембеле в ПСЖ. Теперь то он уже сможет несколько раз набить, после Барсы то.

      0
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      Рейтинг: +1588

      Artemka444 27 июня 2019, 17:45

      было бы логичнее

      0
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 27 июня 2019, 17:32

      уже сомнения заиграет ли Неймар? кажется ему просто уже лениво пахать, а так на расслабоне не получится , опять травмы будут , а не игра.

      3
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 27 июня 2019, 17:27

      Естественно им молодой Усман нужен на правый фланг)

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 27 июня 2019, 16:45

      Думаю эта сделка может устроить всех , Барса получит игрока который по своему уровню адекватен Суаресу и Месси , Дембеле тоже адекватен , но в перспективе , а Барсе нужен третий игрок в атаку уже сейчас , Неймар вернется туда где у него было всё хорошо .А Париж в свою очередь не только избавится от игрока который так и не стал по настоящему своим в команде , да ещё и получит молодого и талантливого Усмана Дембеле, при чём не надо забывать , что он начал играть на самом высоком уровне именно у Тухеля . Так что если Парижу удастся уговорить Барсу именно на Дембеле , а не соглашаться на Коутиньо , то Париж однозначно выиграет в этой сделке больше всех.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 27 июня 2019, 15:59

      Конечно, коут и неймар всегда хотели играть вместе, а тут неймар ушел , а коут пришел в барсу. теперь наоборот - неймар в барсу а коут в псж?) они явно не хотят)да и я думаю псж дембеле больше пользы принесет чем коут

      2
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 27 июня 2019, 15:48

      да наздоровье. в огромным бы удовольтвием. а че, коут+дембель на неймара? весьма не дурно

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > SarJr 27 июня 2019, 15:59

      ну этот как раз вариант, чтобы барсе не тратить ни копейки)

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      Рейтинг: +596

      Николай71 > SarJr 27 июня 2019, 18:20

      И купит ещё Гризмана

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