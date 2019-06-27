Sport.es: «ПСЖ» хочет, чтобы «Барселона» включила Дембеле в сделку по Неймару

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в «ПСЖ».

По информации Sport.es, каталонцы заинтересованы в приобретении форварда парижан Неймара, и французский клуб хочет, чтобы «Барселона» включила Дембеле в сделку по бразильцу.

При этом «ПСЖ» намерен взять француза в аренду на год с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова предложить парижанам за Неймара 100 миллионов евро и полузащитника Филиппе Коутиньо.

В сезоне-2018/19 Дембеле провел за каталонскую команду 42 матча, забил 14 голов и сделал девять результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего игрока в 100 миллионов евро.

Sport.es: «Барселона» готова предложить за Неймара 100 миллионов и Коутиньо

Mundo Deportivo: Коутиньо дал согласие на переход в «ПСЖ»