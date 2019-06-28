Себальос: «Я не хочу, чтобы «Реал» меня продавал, но мне важно быть нужным»

не многовато ли понтов в 20 лет?
Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос прокомментировал слухи относительно его ухода из клуба.
«Мне не хочется, чтобы меня продавали, но мне важно чувствовать себя нужным, где бы я ни был. Внутри меня футбол и я чувствую, что предстоящий сезон будет лучшим в моей карьере. Я играю ради удовольствия, хочу показать, чего на деле стою. Прошлый сезон был не лучшим для меня, и я хочу все поправить», – заявил полузащитник.
- В начале июня Sport.es опубликовал новость о том, что Себальос в числе тех футболистов, которые отказываются покидать «Реал».
- AS выложил пост, в котором привел ответ Себальоса главному тренеру: «Нет проблем, босс. Я тоже не хотел с вами работать».
- Сам полузащитник опроверг информацию о возможном конфликте с Зинедином Зиданом.