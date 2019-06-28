Себальос: «Я не хочу, чтобы «Реал» меня продавал, но мне важно быть нужным»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос прокомментировал слухи относительно его ухода из клуба.

«Мне не хочется, чтобы меня продавали, но мне важно чувствовать себя нужным, где бы я ни был. Внутри меня футбол и я чувствую, что предстоящий сезон будет лучшим в моей карьере. Я играю ради удовольствия, хочу показать, чего на деле стою. Прошлый сезон был не лучшим для меня, и я хочу все поправить», – заявил полузащитник.