Агент: «ПСЖ» даже не пытался продлить контракт с Рабьо»

Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо, заявила, что парижский клуб не предпринимал попыток продлить контракт с ее сыном.

«Хочу официально опровергнуть появившуюся информацию. Писали, что Адриан не явился на встречу с Леонардо или отказался продлить контракт. Это неправда, между Леонардо и мной не было никаких переговоров.

Я общалась с ним по телефону, когда он вернулся, и мы вежливо попрощались. Не было никаких предложений. И не будет. Клуб даже не пытался», – сказала агент.