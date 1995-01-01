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    Агент: «ПСЖ» даже не пытался продлить контракт с Рабьо»

    Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо, заявила, что парижский клуб не предпринимал попыток продлить контракт с ее сыном.

    «Хочу официально опровергнуть появившуюся информацию. Писали, что Адриан не явился на встречу с Леонардо или отказался продлить контракт. Это неправда, между Леонардо и мной не было никаких переговоров.

    Я общалась с ним по телефону, когда он вернулся, и мы вежливо попрощались. Не было никаких предложений. И не будет. Клуб даже не пытался», – сказала агент.

    • 30 июня истечет действующее соглашение между «ПСЖ» и Рабьо, после чего футболист станет свободным агентом.
    • Француз уже договорился о переходе в «Ювентус». Он подпишет контракт до 2024 года с зарплатой 7 миллионов евро за сезон.

    Источник: Football Italia

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