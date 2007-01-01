«Ювентус» договорился с Рабьо о 5-летнем контракте с зарплатой 7 миллионов в год

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо близок к переходу в «Ювентус».

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на El Chiringuito, француз договорился с туринским клубом о контракте до 2024 года с зарплатой 7 миллионов евро в год.

Кроме того, «Ювентус» заплатит футболисту подписной бонус в размере 10 миллионов евро.