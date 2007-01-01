«Ювентус» договорился с Рабьо о 5-летнем контракте с зарплатой 7 миллионов в год

и погба и рабьо это обузы !! ахахахха ювентус давайте удачи !
Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо близок к переходу в «Ювентус».
Как сообщает Calciomercato со ссылкой на El Chiringuito, француз договорился с туринским клубом о контракте до 2024 года с зарплатой 7 миллионов евро в год.
Кроме того, «Ювентус» заплатит футболисту подписной бонус в размере 10 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Рабьо провел за «ПСЖ» 20 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с парижанами истекает 30 июня.