Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    «Ювентус» договорился с Рабьо о 5-летнем контракте с зарплатой 7 миллионов в год

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо близок к переходу в «Ювентус».

    Как сообщает Calciomercato со ссылкой на El Chiringuito, француз договорился с туринским клубом о контракте до 2024 года с зарплатой 7 миллионов евро в год.

    Кроме того, «Ювентус» заплатит футболисту подписной бонус в размере 10 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Рабьо провел за «ПСЖ» 20 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с парижанами истекает 30 июня.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2946

      dinar7777dinar 24 минуты назад

      и погба и рабьо это обузы !! ахахахха ювентус давайте удачи !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13034

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Шикарный контракт! Но стоит ли Рабьо того вместе со своей капризной мамой???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +405

      KPCCSPB > DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Лучше, чем черныш крашенный.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71778
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru