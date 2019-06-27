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    Айртон избежал серьезной травмы. У него диагностирован ушиб

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что травма бразильского защитника Айртона не носит серьезного характера.

    Футболист получил повреждение в среду во время матча с «Ростовом» на Кубке «Париматч» Премьер в результате столкновения с рекламным щитом.

    «Серьезных повреждений у Айртона нет. Мы диагностировали у игрока ушиб левого голеностопного сустава. В ближайшие дни он вернется в общую группу», – сказал Вартапетов.

    • Айртон перешел в московский клуб из «Флуминенсе» в январе этого года за 7 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне защитник провел за «Спартак» 14 матчей и сделал три голевые передачи.

    Источник: ТАСС

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    27.06.2019 23:18
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