Айртон избежал серьезной травмы. У него диагностирован ушиб

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что травма бразильского защитника Айртона не носит серьезного характера.
Футболист получил повреждение в среду во время матча с «Ростовом» на Кубке «Париматч» Премьер в результате столкновения с рекламным щитом.
«Серьезных повреждений у Айртона нет. Мы диагностировали у игрока ушиб левого голеностопного сустава. В ближайшие дни он вернется в общую группу», – сказал Вартапетов.
- Айртон перешел в московский клуб из «Флуминенсе» в январе этого года за 7 миллионов евро.
- В прошлом сезоне защитник провел за «Спартак» 14 матчей и сделал три голевые передачи.