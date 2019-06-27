Айртон избежал серьезной травмы. У него диагностирован ушиб

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что травма бразильского защитника Айртона не носит серьезного характера.

Футболист получил повреждение в среду во время матча с «Ростовом» на Кубке «Париматч» Премьер в результате столкновения с рекламным щитом.

«Серьезных повреждений у Айртона нет. Мы диагностировали у игрока ушиб левого голеностопного сустава. В ближайшие дни он вернется в общую группу», – сказал Вартапетов.