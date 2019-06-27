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    Кокорин: «Спасибо за поддержку, за то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей. Спасибо «Зениту» за отношение ко мне»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин написал из СИЗО письмо, в котором выразил благодарность болельщикам и петербургскому клубу.

    «Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации: спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей.

    В жизни бывает все: каждый может ошибиться, но главное – это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и отношение ко мне», – говорится в письме.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

    Кокорина отправят отбывать наказание в одну колонию с братом

    Кокорин пройдет обследование у травматолога перед отправкой в колонию

    Медведев: «Зенит» примет решение по контракту Кокорина после того, как он выйдет из заключения»

    Источник: «РИА Новости»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +199

      afw13 37 минут назад

      ну вообще-то не письмо, а маляву передал на волю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +565

      Genz 48 минут назад

      Еременко 2 года не играл и то, вышел и показывал неплохой футбол в Спартаке, а в Ростове играл выше всяких похвал

      0
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      Рейтинг: +3162

      порт 52 минуты назад

      Пол года пролетит быстро. Возвращайся.

      0
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      Рейтинг: +92

      Игорь1980 1 час назад

      Пускай человек го**о, но игрок хороший! Слили его! Жаль, мог помочь сборной!

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      Рейтинг: +872

      Lenin26 1 час назад

      Оправдывай доверие!Команда тебя ждёт!

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