Кокорин: «Спасибо за поддержку, за то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей. Спасибо «Зениту» за отношение ко мне»

ну вообще-то не письмо, а маляву передал на волю
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин написал из СИЗО письмо, в котором выразил благодарность болельщикам и петербургскому клубу.
«Я, Александр Кокорин, обращаюсь ко всем болельщикам и людям, которые на протяжении всего этого времени поддерживали меня и ребят в этой непростой жизненной ситуации: спасибо вам большое за понимание, поддержку, сопереживание, за многочисленные письма. За то, что не бросили и не отказались от меня и моих друзей.
В жизни бывает все: каждый может ошибиться, но главное – это сделать правильные выводы и не сдаваться. Я продолжаю тренировки, несмотря на заболевание. Спасибо клубу «Зенит» за врачей и отношение ко мне», – говорится в письме.
- В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
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