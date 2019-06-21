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    Кокорин пройдет обследование у травматолога перед отправкой в колонию

    Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что нападающего «Зенита» Александра Кокорина перед отправкой в колонию обследует травматолог.

    «Его сегодня вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Ему сделали МРТ, а сегодня у него назначен визит к травматологу. Дальнейшее лечение Александр будет проходить в колонии. Наша медицинская часть №77 сейчас занимается его обследованием и готовит все медицинские документы, чтобы в колонии проводили соответствующие процедуры», – сказала Потяева.

    • В СИЗО футболист неоднократно жаловался на проблемы с коленом.
    • Весной 2018 года Кокорин перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок.
    • 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил форварда к одному году и шести месяцам лишения свободы.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      Fandorine 51 минуту назад

      Самое время делать "рывок"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1338

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Вся процедура знакомая, обследование перед трансфером.

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