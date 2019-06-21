Кокорин пройдет обследование у травматолога перед отправкой в колонию

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что нападающего «Зенита» Александра Кокорина перед отправкой в колонию обследует травматолог.

«Его сегодня вывозят в больницу, чтобы обследовать колено. Ему сделали МРТ, а сегодня у него назначен визит к травматологу. Дальнейшее лечение Александр будет проходить в колонии. Наша медицинская часть №77 сейчас занимается его обследованием и готовит все медицинские документы, чтобы в колонии проводили соответствующие процедуры», – сказала Потяева.

В СИЗО футболист неоднократно жаловался на проблемы с коленом.

Весной 2018 года Кокорин перенес операцию в связи с разрывом крестообразных связок.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил форварда к одному году и шести месяцам лишения свободы.

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