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    Mash: стул, которым Кокорин ударил Пака, пропал при переносе из кабинета в кабинет

    Пропал стул, которым нападающий «Зенита» Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака.

    Инцидент произошел 8 октября 2018 года в московском кафе «Кофемания». Футболист петербуржцев был в компании своего младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

    11 октября все четверо были арестованы. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных в одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

    По информации телеграм-канала Mash, стул потерялся во время следственных действий при переносе из кабинета в кабинет. Ранее суд признал стул орудием преступления и постановил его уничтожить.

    «Но, чтобы исполнить решение строжайшего суда, стул сперва надо найти. Ищут его по фотке. Ну а как еще, в самом-то деле?» – пишет Mash.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии12
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      Рейтинг: +680

      ДВС 4 минуты назад

      Невинный стул спасли от зверств судебного произвола.

      0
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      Рейтинг: +4505

      батог 21 минуту назад

      Ждем на Сотби"с !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9757

      Garrincha58 36 минут назад

      жаль не двенадцать стульев а то можно было новый роман написать на современную тему

      0
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      Рейтинг: +338

      Звезда запаса 1 час назад

      Опять проблемы со стулом.

      0
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      Рейтинг: +1245

      ухоженный крокодил 1 час назад

      А пердеж, от старха Пака, главная улика, на месте?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      Фанат Рубина 1 час назад

      предлагаю поискать сотрудникам полиции в третьяковской галереи!
      )))

      0
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      Рейтинг: +10681

      bset 1 час назад

      Что за тупорылый закон? Я понимаю, что надо уничтожать орудие преступления, если оно все еще представляет опасность. Но это стул. Водителя вообще ногами пинали, но никто же не требует уничтожить ноги подсудимых, являющихся орудием преступления.

      0
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      Рейтинг: +1061

      Фанат Рубина > bset 1 час назад

      ну кстати интересно ты придумал про уничтожения ног!
      можно было бы на них и реализовать это!

      0
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      Рейтинг: +105

      ZEVS71 2 часа назад

      У попа ищите

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      Рейтинг: +165

      Nimnul 2 часа назад

      Попросите Пашу Эмильевича поискать. Он в этом деле мастер.

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      Рейтинг: +1334

      Бабушка Зильзиля > Nimnul 1 час назад

      Только после обеда!

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      Рейтинг: +15554

      VVM1964 2 часа назад

      Теперь выплывет на аукционе )))

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