Mash: стул, которым Кокорин ударил Пака, пропал при переносе из кабинета в кабинет

Пропал стул, которым нападающий «Зенита» Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака.

Инцидент произошел 8 октября 2018 года в московском кафе «Кофемания». Футболист петербуржцев был в компании своего младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

11 октября все четверо были арестованы. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных в одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

По информации телеграм-канала Mash, стул потерялся во время следственных действий при переносе из кабинета в кабинет. Ранее суд признал стул орудием преступления и постановил его уничтожить.

«Но, чтобы исполнить решение строжайшего суда, стул сперва надо найти. Ищут его по фотке. Ну а как еще, в самом-то деле?» – пишет Mash.